April 24, 2020 06:15 ET

April 24, 2020 06:15 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 24.4.2020 KLO 13.15

Asiakastieto Group julkaisee tammi – maaliskuun osavuosikatsauksen 8.5.2020

Asiakastieto Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020 julkaistaan perjantaina 8.5.2020 klo 11.00. Osavuosikatsaus on saatavilla julkaisun jälkeen Asiakastiedon sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/?lang=fi

Asiakastieto Group järjestää samana päivänä analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Päivä ja aika: Perjantai 8.5.2020 klo 14.00

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/asiakastieto/asiakastieto_2020_0508_q1/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573

Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104

Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223

Puhelinkonferenssin ID-koodi: 390530

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Asiakastiedon sijoittajasivuilla klo 13.45 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila

Sijoittajasuhdepäällikkö

puh. 010 270 7506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.