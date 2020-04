Talenom Oyj, pörssitiedote 27.4.2020 kello 13:15

Talenom Oyj:n henkilöstöannin ehdot



Talenom Oyj tiedotti 23.1.2020 järjestävänsä keväällä 2020 osakeannin, jossa tarjotaan Talenom-konsernin henkilöstölle sekä franchise-yrittäjille merkittäväksi yhtiön osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa henkilöstöä ja yrittäjiä kannustamalla heitä omistamaan yhtiön osakkeita.



Hallitus on päättänyt henkilöstöannin tarkemmista ehdoista. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 120 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen henkilöstön ja franchise-yrittäjien merkittäväksi Suomessa. Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ole oikeutta osallistua henkilöstöantiin. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.3.–31.3.2020 ja siitä laskettavaan kymmenen prosentin alennukseen. Osakkeen keskikurssi oli edellä mainittuna ajanjaksona 6,51 euroa, joten osakkeen merkintähinta on siten 5,86 euroa osakkeelta. Merkintäaika on 11.5.–22.5.2020. Merkityt osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.



Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 antamaan valtuutukseen. Yhtiö tiedottaa henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.