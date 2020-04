April 28, 2020 01:00 ET

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 12,0 miljoonaa euroa (11,6 M€ 1.1.-31.3.2019).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 11,7 miljoonaa euroa (11,3 M€).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 M€) sisältäen tuotot pääomarahastosijoituksista ja likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 13 prosenttia ja oli 6,0 miljoonaa euroa (5,3 M€).

Konsernin tulos oli 4,8 miljoonaa euroa (4,2 M€).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,11 euroa).

Konsernin oman pääomarahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,3 M€).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 10 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (10,3 M€) sekä liikevoitto 21 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon (5,3 M€).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,1 M€) sekä liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa (0,3 M€). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi.

Avainluvut 1-3/20 1-3/19 Muutos 1-12/19 Nettoliikevaihto konserni, M€ 12,0 11,6 4 % 50,6 Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 11,3 10,3 10 % 44,3 Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 0,4 1,1 -57 % 5,4 Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ 0,6 0,2 277 % 0,8 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, M€ -0,3 0,1 0,1 Liikevoitto konserni, M€ 6,0 5,3 13 % 26,3 Varainhoito liikevoitto, M€ 6,4 5,3 21 % 25,4 Corporate Finance liikevoitto, M€ -0,1 0,3 -146 % 1,9 Sijoitukset liikevoitto, M€ 0,6 0,2 277 % 0,8 Konsernihallinto liikevoitto, M€ -0,9 -0,4 -1,8 Kauden tulos, M€ 4,8 4,2 14 % 21,0





Avainluvut 1-3/20 1-3/19 Muutos 1-12/19 Tulos / osake, € 0,13 0,11 13 % 0,55 Oma pääoma / osake, € 1,21 1,25 -3 % 1,70 Kulu-tuotto -suhde, konserni, % 49,9 54,3 -8 % 48,1 Likvidit varat, M€ 35,0 32,1 9 % 32,3 Pääomarahastosijoitukset, M€ 16,4 17,4 -6 % 16,2 Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, Mrd € 6,6 5,9 11 % 6,8 Hallinnoitavat varat yhteensä, Mrd € 8,0 10,5 -23 % 11,7

Toimitusjohtaja Janne Larma

COVID-19 pandemia yllätti koko maailman, mukaan lukien sijoitusmarkkinat, erityisen suurella vaikutuksellaan. Pandemian vaikutukset pääomamarkkinoilla olivat poikkeuksellisen nopeita ja suuria. Päivävaihtelut pääomamarkkinoilla olivat maaliskuussa historiallisen suuria niin alas- kuin ylöspäin. On selvää, että maiden bruttokansantuotteen lasku tulee tänä vuonna olemaan erittäin suuri. Koko maailman osalta arvioidaan tällä hetkellä, että bruttokansantuote laskisi n. 3%, mikä on merkittävästi enemmän kuin finanssikriisissä 2008-2009. Lisäksi olemme tilanteessa, jossa meillä ei vielä ole selvyyttä siitä, miten virus tulee käyttäytymään ja missä vaiheessa talous alkaa normalisoitua. Talouden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että voisimme vähitellen alkaa avata talouksia, jotta massatyöttömyys ja konkurssiaalto saataisiin vältettyä. Tähän on onneksi jo uskoa, mikä myös näkyy pörssikurssien verrattain voimakkaana nousuna matalimmilta tasoilta. Maailman pörssi-indeksi oli 24. huhtikuuta 12% alle vuodenvaihteen tason ja Nasdaq teknologia-indeksi vain 4% alle vuodenvaihteentason. Maailman indeksi on noussut maaliskuun syvimmästä kuopasta 24%.

eQ:n tulos erittäin hyvä

eQ:n ensimmäinen vuosineljännes toteutui erittäin hyvänä. Konsernin nettoliikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 12,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 13% ja olemme onnistuneet kasvattamaan liikevoittoamme jo 6 vuoden ajan eli 24 vuosineljännestä peräkkäin.

eQ Varainhoidon kasvu jatkui vahvana

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuodesta 10% ja oli 11,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 21% ja oli 6,4 miljoonaa euroa. Kiinteistö- ja Private Equity –varainhoidon hallinnointipalkkiot kasvoivat viime vuodesta 1,7 miljoonalla eurolla eli 24%. Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot jopa nousivat 2%, vaikka maaliskuussa hallinnoitavat varat laskivat merkittävästi. Tuottosidonnaiset palkkiot laskivat viime vuodesta merkittävästi.

eQ Varainhoidon erinomainen kehitys on sen ansiota, että vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osuus on suuri. Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkkioiden osuus palkkiotuotoista oli ensimmäisellä neljänneksellä 80%. Varsinkin Private Equity -varainhoidon tuotteiden kysyntä jatkui erittäin vahvana. Teimme huhtikuussa toiset sulkemiset eQ PE XII North ja eQ PE SF III -pääomasijoitusrahastoissa yhteensä 272 miljoonan euron suuruisena. Näiden lisäksi saimme neljä uutta mandaattiasiakasta Private Equity -varainhoitoon. Private Equity tuo hajautusta ja stabiliteettia sijoitussalkkuihin ja tämän merkitys vielä korostuu, kun osake- ja korkomarkkinoilla volatiliteetti on korkea. Kiinteistövarainhoidossa otimme ensimmäisellä neljänneksellä uusia asiakkaiden tekemiä merkintöjä vastaan vain Liikekiinteistöt -rahastoon ja johtuen koronakriisistä merkintöjä tuli vähemmän kuin aikaisempina neljänneksinä. Kiinteistörahastojen tuotot olivat hyvä, varsinkin suhteutettuna muuhun sijoitusmarkkinaan. Hoivakiinteistöt -rahasto tuotti 1,4% ja Liikekiinteistöt -rahasto 0,7%.

Perinteisessä varainhoidossa palkkiotuotot kasvoivat viime vuodesta. Erittäin haastava markkinatilanne vaikutti kuitenkin siihen, että yli puolet eQ:n itse hoitamista rahastoista tuottivat 12 kuukauden periodilla vähemmän kuin vertailuindeksi. Viiden vuoden sijoitusperiodilla kuitenkin yhä 67% itse hoitamistamme rahastoista on tuottanut paremmin kuin vertailuindeksit.

Adviumin palkkiotuotot laskivat

Koronakriisi vaikutti Adviumin liiketoimintaan negatiivisesti verrattain nopeasti. Katsauskauden aikana Advium toimi neuvonantajana kahdessa transaktiossa, jotka saatettiin päätökseen katsauskauden aikana. Advium toimi neuvonantajana Työeläkevakuutusyhtiö Elolle, kun se myi Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan varasto-, liiketila- ja toimistokiinteistön Corum AM:n hallinnoimalle rahastolle. Lisäksi Advium toimi neuvonantajana kesällä 2019 allekirjoitetussa järjestelyssä, jossa ruotsalainen Peab osti YIT:ltä pohjoismaiset päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot. Transaktio saatiin päätökseen maalis-huhtikuun taitteessa.

Transaktiomarkkina niin yrityskauppa- kuin kiinteistöjärjestelyissä on odottavassa tilassa. Niin ostajat kuin myyjätkin odottavat parempaa näkyvyyttä talousnäkymistä. Suuri osa Adviumissa meneillään olevista projekteista on väliaikaisesti keskeytetty tai lykätty myöhemmäksi, mutta on myös projekteja jotka jatkuvat. Jos toimintaympäristössä palataan normaalimpiin olosuhteisiin kesän aikana, uskomme transaktiovolyymin alkavan nousta vuoden loppua kohti. Adviumin nettoliikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa 1.1. -31.3.2019) ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Sijoitusten liikevoitto positiivinen

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa. Nettokassavirta oli 0,5 miljoonaa euroa. Pääomarahastosijoitusten tasearvo oli maaliskuun lopussa 16,4 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan euron sijoitussitoumuksen tammikuussa eQ PE XII North -pääomarahastoon. Koronakriisin vaikutus rahastojen rahastoissa ja Sijoitukset-segmentissä näkyy vasta viiveellä.

Näkymät

Tällä hetkellä on vielä hyvin epävarmaa, millä aikataululla koronaviruspandemia alkaa helpottaa ja taloudet alkavat palata normaalimpiin olosuhteisiin. Tämä vaikuttaa luonnollisesti kansantalouksiin ja siihen, miten pääomamarkkinat kehittyvät loppuvuoden aikana.

Näkymä tilikauden osalta on kuitenkin yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Suurimmat epävarmuudet Varainhoito-segmentin osalta liittyvät tuottosidonnaisiin palkkioihin. On vaikea arvioida, miten kiinteistöjen tuotot loppuvuonna kehittyvät ja myös Amanda IV -rahaston tuottopalkkion osalta on mahdollista, että tuottopalkkio lykkääntyy vuodelle 2021.

Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenttien osalta emme anna tulosohjausta. Molempien segmenttien tuotot ovat hyvin riippuvaisia siitä, milloin aktiviteetti transaktiomarkkinassa alkaa piristyä.

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

Liite