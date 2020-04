April 28, 2020 07:00 ET

April 28, 2020 07:00 ET

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 28.4.2020 klo 14.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020

Liikevaihto kasvoi 4 % ja liiketulos parani. Koronavirustilanne ei vaikuttanut Q1:een merkittävästi. Markkinanäkymät päivitetty tulevaisuuteen liittyvien riskien ja epävarmuuden takia.

Ensimmäinen neljännes 2020 lyhyesti

Saadut tilaukset 89,7 (113,0) miljoonaa euroa, laskua 21 %

Tilauskanta kauden lopussa 141,6 (150,9) miljoonaa euroa, laskua 6 %

Liikevaihto 87,2 (84,2) miljoonaa euroa, kasvua 4 %

Liiketulos (EBIT) 5,2 (-0,0) miljoonaa euroa, 6,0 (-0,0) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,11 (0,01) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 5,3 (7,8) miljoonaa euroa

Rahavarat kauden lopussa 52,9 (31.12.2019: 56,4) miljoonaa euroa, laskua 6 %

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala toistaa taloudellisen ohjeistuksen, joka tiedotettiin 21.4.2020.

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Avainluvut Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos 1-12/

2019 Saadut tilaukset 89,7 113,0 -21 % 419,4 Tilauskanta 141,6 150,9 -6 % 139,0 Liikevaihto 87,2 84,2 4 % 403,6 Bruttokate 49,2 44,8 10 % 221,2 Bruttokateprosentti 56,4 53,2 54,8 Kiinteät kulut 44,0 43,0 2 % 177,3 Liiketulos 5,2 -0,0 15006 % 41,1 Liiketulosprosentti 6,0 -0,0 10,2 Tulos ennen veroja 5,0 0,2 1953 % 40,2 Kauden tulos 4,0 0,2 2103 % 33,6 Osakekohtainen tulos 0,11 0,01 2142 % 0,94 Oman pääoman tuotto, % 8,1 0,4 17,7 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 7,8 4,4 76 % 26,8 Poistot ja arvonalentumiset 4,9 6,3 -22 % 23,5 Liiketoiminnan rahavirta 5,3 7,8 -33 % 40,8 Rahavarat 52,9 75,6 -30 % 56,4 Korolliset velat 52,0 50,7 2 % 51,5 Nettovelkaantumisaste, % -0,5 -15,3 -2,4





Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

“Kerroimme raportissamme vuodelta 2019 riskeistä, jotka liittyivät koronavirusepidemian puhkeamiseen Kiinassa. Sittemmin tilanne on kehittynyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat sekä Vaisalan toimintaan että asiakkaisiin. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Vaisalan toimituskyky säilyi hyvällä tasolla ensimmäisen neljänneksen ajan.

Vaisalan prioriteettina on suojella työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Olemme onnistuneet löytämään vaihtoehtoisia tapoja tuotteiden, projektien ja palveluiden toimittamiseksi asiakkaillemme tukeaksemme heidän toimintojaan. Olemme myös kehittäneet uusia tapoja jatkaa tuotekehitysprojekteja ja varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuus. Haluaisin myös kiittää henkilöstöämme, toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme sitoutumisesta ja joustavuudesta tässä haastavassa tilanteessa.

Ensimmäisen neljänneksen toimitusvolyymit olivat hyvällä tasolla, minkä seurauksena liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa regioonissa. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Kiinan liikevaihto laski koronavirustilanteen takia kolmanneksen edellisestä vuodesta. Bruttokateprosentti parani 3 prosenttiyksikköä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ensimmäiseen neljännekseen, kun ottaa huomioon pandemian ja normaalin kausivaihtelun.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen kasvu tuli lippulaivamarkkinoilta eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksista sekä palveluliiketoiminnasta. Nestemittausratkaisujen ja olosuhdevalvontajärjestelmien osalta vuosi alkoi verkkaisesti, kun taas sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa kasvu jatkui voimakkaana.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät erinomaisesti. Käynnissä olevat isot projektit toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu oli hidasta osin koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitteiden seurauksena. Digitaalisen liiketoiminnan painopisteiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi saatettiin loppuun viime vuonna, ja liiketoiminnan kannattavuus on jo parantunut selvästi.

Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten laskiessa 31 % osin vahvan vertailukauden vuoksi ja osin korovirustilanteen seurauksena. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli hyvä Americas- ja EMEA-regioonissa. Vaisala arvioi, että hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemat henkilöitä ja liiketoimintoja koskevat mittavat rajoitukset aiheuttavat viivästyksiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa. Vaisala arvioi, että tilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan. Kehittyvät markkinat ovat erittäin haavoittuvaisia, ja siitä syystä kehittyvien markkinoiden kysynnän arvioidaan laskevan pandemian aikana. Vaisala arvioi, että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tarjooman kysyntä ei muutu merkittävästi. Vaisala arvioi kuitenkin, että liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu jää vuoden 2019 kasvusta.

Koronaviruspandemian kestoon ja vaikutuksiin sekä siitä seuraavaan talouden hidastumiseen liittyy paljon epävarmuutta. Myös arviot toipumisnopeudesta vaihtelevat merkittävästi. Tämän takia Vaisala on valmistellut useita skenaarioita ja arvioinut niiden vaikutuksia liiketoimintaan, suorituskykyyn ja loppuvuoden tulokseen. Edellä kuvatun epävarmuuden takia sekä liikevaihdon että liiketuloksen vaihteluväli on laaja. Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.”





Tuloskehitys Q1 2020

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos



FX* 2019 Saadut tilaukset 89,7 113,0 -21 % -22 % 419,4 Tilauskanta kauden lopussa 141,6 150,9 -6 % 139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat 89,7 (113,0) miljoonaa euroa ja laskivat 21 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna sekä osin koronavirustilanteen seurauksena. Saadut tilaukset laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kaikissa regioonissa ja lasku oli yhteensä 31 %. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta, joiden arvo oli yhteensä 22 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % Americas- ja EMEA-regioonien hyvän kasvun seurauksena, mutta tilaukset laskivat parilla prosentilla APAC-regioonassa koronavirustilanteen seurauksena.

Maaliskuun 2020 lopussa tilauskanta oli 141,6 (150,9) miljoonaa euroa ja laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta laski 8 %. Pääosa tilauskannan laskusta tuli APAC- ja Americas-regioonista, kun taas EMEA-regioonan tilauskanta kasvoi. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi 5 % tilauskannan kasvettua Americas- ja APAC-regioonissa. Tilauskannasta 93,9 (101,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos



FX** 2019 Liikevaihto 87,2 84,2 4 % 2 % 403,6 Tuotteet 58,9 59,7 -1 % 278,5 Projektit 14,6 11,5 27 % 73,2 Palvelut 13,7 13,0 5 % 51,9 Bruttokateprosentti 56,4 53,2 54,8 Kiinteät kulut 44,0 43,0 2 % 177,3 T&K-menot 13,9 13,0 7 % 52,8 % liikevaihdosta 15,9 15,4 13,1 Poistot* 1,7 3,0 9,6 Liiketulos 5,2 -0,0 41,1 % liikevaihdosta 6,0 -0,0 10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla





Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos 2019 Americas 31,9 32,7 -2 % 149,7 APAC 21,2 24,4 -13 % 119,6 EMEA 34,1 27,1 26 % 134,3 Yhteensä 87,2 84,2 4 % 403,6

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 87,2 (84,2) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 1,3 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4 % pääosin projektitoimitusten kasvun seurauksena. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2 % palvelu- ja tuoteliiketoimintojen kasvun myötä.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosentti parani 56,4 (53,2) %:iin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 5,2 (-0,0) miljoonaan euroon ja oli 6,0 (-0,0) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen nostivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteät kulut sisälsivät 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksen, joka perustuu projektiin liittyvien saamisten yksilölliseen arviointiin. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta, laskivat 1,3 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukausi sisälsi lisäksi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 2 miljoonan euron kuluvarauksen.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,0 (0,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 4,0 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,01) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2020. Rahavarat laskivat 52,9 (31.12.2019: 56,4) miljoonaan euroon maaliskuun lopussa. Vertailukauden ostovelat ja muut velat sisälsivät 20,8 miljoonan euron osingonmaksuvelan. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 359,0 (31.12.2019: 361,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa 2020 laski 5,3 (7,8) miljoonaan euroon pääasiassa lyhytaikaisten velkojen muutoksen seurauksena.

Vaisalalla oli 31.3.2020 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (31.12.2019: 40,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,8 (31.12.2019: 11,3) miljoonaa euroa.





Investoinnit

Tammi–maaliskuussa 2020 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 7,8 (4,4) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa sekä koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 31.3.2020 yhteensä 7 (31.12.2019: 9) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,9 (6,3) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 1,7 (3,0) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–maaliskuussa 2020 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 860 (1 794) henkilöä. Maaliskuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 1 877 (31.12.2019: 1 837). Henkilöstöstä 75 (73) % työskenteli EMEA-regioonassa, 16 (19) % Americas-regioonassa, ja 9 (9) % APAC-regioonassa. Henkilöstöstä 62 (60) % työskenteli Suomessa.





Q1 2020 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos







FX**







2019 Saadut tilaukset 52,2 76,2 -31 % -32 % 276,2 Tilauskanta kauden lopussa 122,5 132,8 -8 % 122,3 Liikevaihto 51,8 49,6 4 % 3 % 261,3 Tuotteet 27,1 28,3 -4 % 149,0 Projektit 14,6 11,5 27 % 73,2 Palvelut 10,1 9,9 2 % 39,1 Bruttokateprosentti 50,0 46,1 49,9 Kiinteä kulut 28,2 27,2 4 % 113,0 T&K-menot 8,8 8,5 4 % 34,0 % liikevaihdosta 17,0 17,1 13,0 Poistot* 1,3 1,6 6,9 Liiketulos -2,4 -4,3 17,7 % liikevaihdosta -4,6 -8,7 6,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2020 kehitys

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 52,2 (76,2) miljoonaa euroa ja laskivat kaikissa regioonissa yhteensä 31 % edellisvuoden vahvaan tilauskertymään verrattuna sekä osin koronavirustilanteen seurauksena. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta, 15 miljoonan euron lentokenttäjärjestelmätilauksen Argentiinaan sekä 7 miljoonan tiesääasemaverkkotilauksen Ruotsiin. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja Japanissa.

Maaliskuun 2020 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 122,5 (132,8) miljoonaa euroa ja se laski 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta laski APAC- ja Americas-regioonissa, kun taas EMEA-regioonan tilauskanta kasvoi hyvän tilausvirran jatkuttua jo yli vuoden ajan. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tilauskannasta 76,8 (84,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 51,8 (49,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna projektitoimitusten kasvettua vahvasti 27 %. Tuotetoimitukset laskivat 4 %. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi sekä projekti- että tuotetoimitusten kasvun myötä. Americas- ja APAC-regioonien liikevaihto laski. Bruttokateprosentti parani 50,0 (46,1) %:iin projekti- ja digitaalisen liiketoiminnan kannattavuuden paranemisen seurauksena. Tuotetoimitusten laskusta huolimatta tuotteiden bruttokateprosentti oli vakaa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -2,4 (-4,3) miljoonaa euroa eli -4,6 (-8,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen paransivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteät kulut sisälsivät 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksen, joka perustuu projektiin liittyvien saamisten yksilölliseen arviointiin.





Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos







FX**







2019 Saadut tilaukset 37,5 36,8 2 % 0 % 143,2 Tilauskanta kauden lopussa 19,1 18,2 5 % 16,8 Liikevaihto 35,4 34,6 2 % 1 % 142,3 Tuotteet 31,8 31,5 1 % 129,5 Palvelut 3,6 3,1 15 % 12,8 Bruttokateprosentti 65,8 63,3 63,9 Kiinteät kulut 15,7 15,4 2 % 63,4 T&K-menot 5,1 4,5 13 % 18,8 % liikevaihdosta 14,3 13,0 13,2 Poistot* 0,4 1,4 2,8 Liiketulos 7,6 4,6 26,1 % liikevaihdosta 21,4 13,3 18,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2020 kehitys

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 37,5 (36,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja EMEA-regioonissa, mutta laskivat APAC-regioonassa. Kiinassa tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Maaliskuun 2020 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 19,1 (18,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Americas- ja APAC-regioonissa, mutta laski hieman EMEA-regioonassa. Tilauskannasta 17,1 (16,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi sekä tuote- että palveluliiketoiminnassa yhteensä 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 35,4 (34,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa. Kasvu oli heikointa APAC-regioonassa johtuen liikevaihdon laskusta Kiinassa. Bruttokateprosentti parani 65,8 (63,3) %:iin liikevaihdon kasvun sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden paranemisen seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 7,6 (4,6) miljoonaa euroa eli 21,4 (13,3) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Kiinteisiin kuluihin sisältyneiden aineettomien hyödykkeiden poistojen 1,0 miljoonan euron lasku edelliseen vuoteen verrattuna paransi liiketulosta. Vertailukausi sisälsi lisäksi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 2 miljoonan euron kuluvarauksen.





Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisalan hallitus päätti 25.3.2020 lykätä varsinaista yhtiökokousta koronavirustilanteen takia. Vaisala kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet

Vaisalan osakepääoma 31.3.2020 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2020 yhteensä 1 700 160 kappaletta 51,7 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 27,10 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 37,50 euroa ja alin 21,65 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 30,40 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2020 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 792,6 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 975,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet

Maaliskuussa 2020 Vaisala luovutti yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluneille 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 437 039 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,5 % A-sarjan osakkeista ja 1,2 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat

Maaliskuun 2020 lopussa Vaisalalla oli 10 146 (9 365) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 17,5 (15,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,8 (41,3) %, yksityiset yritykset 13,2 (13,5) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,9 (14,3) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,9 (11,1) % ja julkisyhteisöt 3,7 (4,6) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruspandemia vaikuttaa henkilöihin ja liiketoimintoihin ympäri maailmaa. Pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai asiakassegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Lisääntyvä kilpailu tai asiakkaiden suosima paikallinen tuotanto voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusien tuotteiden ja palveluiden menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuussuunnitelmia. Asiakkaiden budjettileikkaukset, kompleksiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien laajuudessa sekä rahoitusjärjestelyt voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Pitkät katkokset tuotannossa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2020

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvä talouden hidastuminen vaikuttavat markkinanäkymiin.

Ilmastonmuutos ja äärisääilmiöt vaativat sään mittausratkaisujen jatkuvaa kehittämistä sekä ennustuskyvykkyyksien uudistamista. Päätöksiä suurista meteorologian infrastruktuurihankkeista voidaan lykätä koronaviruspandemian vuoksi. Kehittyneissä maissa markkinat pysyvät todennäköisesti vakaina, kun taas kehittyvissä maissa koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat.

Liikennesegmentin markkinatilanne on poikkeuksellisen vaihteleva. Lentokenttäsegmentin säähavaintojärjestelmien kysynnän odotetaan kärsivän lentoliikenteen ja sen liikevaihdon jyrkän laskun seurauksena. Tieliikennesegmentin kysynnän ja tienpinnan tilan mallintamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaina.

Uusiutuvan energian segmentin kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan, mutta lyhyen aikavälin investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettiin saattavat kärsiä lisääntyneestä epävarmuudesta ja rahoituksen puutteesta.

Hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemien henkilöitä, liiketoimintoja ja matkustusta koskevien rajoitusten odotetaan aiheuttavan viivästyksiä tai keskeytyksiä projekti- ja palvelutoimituksissa maailmanlaajuisesti.

Teollisuuden mittauksissa tiukemmat tavoitteet energia- ja toiminnantehokkuudelle sekä lisääntyvä sääntely, vaatimukset korkealle laadulle ja turvallisuudelle luovat kysyntää teollisuuden korkean arvon instrumenteille ja järjestelmille. Instrumentti- ja nestemittausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan koronaviruspandemiasta huolimatta. Olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden markkinoiden arvioidaan edelleen ylittävän instrumenttien kasvun. Toimitusvolyymien kasvun arvioidaan kuitenkin jäävän vuodesta 2019 koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitusten takia.

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Talouskalenteri 2020

21.7.2020: Puolivuosikatsaus 2020

27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020





Vantaa, 28.4.2020





Vaisala Oyj

Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.





Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2019 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Liiketoiminnan rahavirtojen esittämistapa konsernin rahavirtalaskelmassa on muutettu suorasta esittämistavasta epäsuoraan esittämistapaan 1.1.2020. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2020 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit

Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2020 alkaen.

IFRS 3:n muutokset: Liiketoiminnan määritelmä

IAS 1:n ja IAS 8:n muutokset: Olennaisuuden määritelmä

IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutokset: Viitekorkouudistus

IFRS 3:n muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia konsernin tilinpäätöksiin tulevaisuudessa, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. IAS 1:n ja IAS 8:n sekä IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina.





Konsernituloslaskelma Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Liikevaihto 87,2 84,2 403,6 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -38,0 -39,4 -182,4 Bruttokate 49,2 44,8 221,2 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -30,1 -30,0 -124,5 Tutkimus- ja kehityskulut -13,9 -13,0 -52,8 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,0 -1,8 -2,7 Liiketulos 5,2 -0,0 41,1 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 0,3 -1,1 Tulos ennen veroja 5,0 0,2 40,2 Tuloverot -0,9 -0,1 -6,6 Kauden tulos 4,0 0,2 33,6 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 4,1 0,2 33,5 Määräysvallattomille omistajille -0,1 - 0,1 Kauden tulos 4,0 0,2 33,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,01 0,94 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,01 0,93





Konsernin laaja tuloslaskelma Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen) Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,2 Yhteensä 0,0 0,0 0,2 Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi Muuntoerot 0,3 0,7 0,5 Yhteensä 0,3 0,7 0,5 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,3 0,7 0,7 Kauden laaja tulos 4,4 0,9 34,3 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 4,4 0,9 34,2 Määräysvallattomille omistajille -0,1 - 0,1 Kauden laaja tulos 4,4 0,9 34,3





Konsernitase Milj. euroa Varat 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 71,3 71,2 72,7 Aineelliset hyödykkeet 69,6 48,5 63,4 Käyttöoikeusomaisuuserät 12,8 11,2 12,3 Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1 Osuus osakkuusyhtiössä 1,1 1,0 1,1 Pitkäaikaiset saamiset 1,0 1,0 0,9 Laskennalliset verosaamiset 9,7 10,1 9,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 165,6 143,2 160,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 44,4 35,8 39,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 68,4 62,9 77,3 Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 23,1 19,1 25,0 Tuloverosaamiset 4,6 2,7 2,8 Rahavarat 52,9 75,6 56,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 193,4 196,1 201,1 Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät - 3,1 - Varat yhteensä 359,0 342,4 361,5





Oma pääoma ja velat 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,7 7,7 Muut rahastot 3,2 4,4 7,0 Muuntoerot 1,6 1,4 1,3 Omat osakkeet -6,3 -7,9 -7,9 Kertyneet voittovarat 193,7 156,7 190,0 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 199,9 162,3 198,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 - 0,3 Oma pääoma yhteensä 200,1 162,3 198,3 Pitkäaikaiset velat Korolliset lainat rahoituslaitoksilta - 0,1 - Korolliset vuokrasopimusvelat 9,1 7,0 8,3 Eläkevelvoitteet 2,5 2,8 2,4 Laskennalliset verovelat 7,7 8,8 8,1 Varaukset 0,1 1,9 0,1 Muut pitkäaikaiset velat 4,6 5,9 4,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,0 26,5 23,3 Lyhytaikaiset velat Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,2 40,3 40,2 Korolliset vuokrasopimusvelat 2,7 3,3 3,0 Ostovelat ja muut velat 60,4 75,3 64,5 Sopimuksiin perustuvat velat 27,5 29,0 27,3 Tuloverovelat 1,6 1,4 1,7 Varaukset 2,4 3,5 3,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 134,7 152,6 139,8 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat - 1,0 - Velat yhteensä 158,7 180,2 163,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 359,0 342,4 361,5





Konsernin rahavirtalaskelma Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Liiketoiminnan rahavirta Kauden tulos 4.0 0.2 33.6 Poistot ja arvonalentumiset 4.9 6.3 23.5 Rahoitustuotot ja -kulut 0.2 -0.3 1.1 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0.0 0.0 -0.3 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0.0 0.0 -0.1 Tuloverot 0.9 0.1 6.6 Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -3.3 2.0 1.6 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -4.2 -4.0 -7.5 Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 10.7 11.2 -7.8 Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -4.3 -4.7 1.5 Käyttöpääoman muutos 2.2 2.6 -13.9 Maksetut rahoituserät -0.5 -0.2 -2.3 Maksetut tuloverot -3.2 -2.9 -9.0 Liiketoiminnan rahavirta 5.3 7.8 40.8 Investointien rahavirta Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -7,3 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -7,8 -4,4 -26,8 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,1 0,5 Osakkeiden luovutustulot 0,1 - - Investointien rahavirta -7,7 -4,4 -33,6 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot - - -20,8 Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,1 Lainojen nostot - - 80,0 Lainojen takaisinmaksut 0,0 -0,0 -80,5 Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -0,9 -1,2 -4,1 Rahoituksen rahavirta -0,8 -1,2 -25,4 Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -3,2 2,3 -18,1 Rahavarat kauden alussa 56,4 72,7 72,7 Rahavarojen muutos -3,2 2,3 -18,1 Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat - -0,1 - Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto jatkuviin toimintoihin - - 1,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,7 0,7 Rahavarat kauden lopussa 52,9 75,6 56,4





Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 31.12.2018 7,7 6,1 0,8 -9,0 177,3 182,9 182,9 Kauden tulos 0,2 0,2 0,2 Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,7 0,7 0,7 Osingonjako -20,8 -20,8 -20,8 Osakeperusteiset maksut -1,7 1,1 -0,7 -0,7 Oma pääoma 31.3.2019 7,7 4,4 1,4 -7,9 156,7 162,3 162,3 Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3 Kauden tulos 4,1 4,1 -0,1 4,0 Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,3 0,3 0,3 Osakeperusteiset maksut -4,2 1,6 -2,6 -2,6 Siirrot erien välillä 0,4 -0,4 0,0 0,0 Oma pääoma 31.3.2020 7,7 3,2 1,6 -6,3 193,7 199,9 0,3 200,1





Katsauksen liitetiedot Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Sää ja ympäristö 52,2 76,2 276,2 Teolliset mittaukset 37,5 36,8 143,2 Yhteensä 89,7 113,0 419,4 Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Milj. euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Sää ja ympäristö Tuotteet 27,1 28,3 149,0 Projektit 14,6 11,5 73,2 Palvelut 10,1 9,9 39,1 Yhteensä 51,8 49,6 261,3 Teolliset mittaukset Tuotteet 31,8 31,5 129,5 Palvelut 3,6 3,1 12,8 Yhteensä 35,4 34,6 142,3 Liikevaihto yhteensä 87,2 84,2 403,6 Liiketulos liiketoiminta-alueittain Milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Sää ja ympäristö -2,4 -4,3 17,7 Teolliset mittaukset 7,6 4,6 26,1 Muu toiminta 0,0 -0,3 -2,7 Yhteensä 5,2 -0,0 41,1 Liikevaihto regioonittain Milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Americas 31,9 32,7 149,7 APAC 21,2 24,4 119,6 EMEA 34,1 27,1 134,3 Yhteensä 87,2 84,2 403,6 Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus Milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 66,5 67,5 308,6 Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 20,8 16,7 95,0 Yhteensä 87,2 84,2 403,6





Henkilöstö 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Henkilöstö, keskimäärin 1 860 1 794 1 829 Henkilöstö, kauden lopussa 1 877 1 789 1 837 Johdannaisinstrumentit Milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Johdannaissopimuksien nimellisarvot 30,7 21,8 33,8 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 0,2 - 0,3 Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,6 0,8 0,4 Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.





Osaketiedot Euroa/tuhatta 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 000 35 879 35 881 Omien osakkeiden lukumäärä 437 558 556 Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 125 36 116 36 133 Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 35 917 35 816 35 864 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 700 958 3 442 Osakekurssi, ylin 37,50 19,15 32,80 Osakekurssi, alin 21,65 15,95 15,95 Tunnusluvut Euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Osakekohtainen tulos 0,11 0,01 0,94 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,11 0,01 0,93 Osakekohtainen oma pääoma 5,55 4,52 5,52 Oman pääoman tuotto, % 8,1 0,4 17,7 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,15 0,22 1,14 Omavaraisuusaste, % 56,5 48,1 55,7 Nettovelkaantumisaste, % -0,5 -15,3 -2,4





Keskeiset valuuttakurssit Keskikurssit Päätöskurssit 1-3/

2020 1-3/

2019 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 USD 1,1088 1,1451 1,0956 1,1235 1,1234 CNY 7,7177 7,7357 7,7784 7,5397 7,8205 JPY 120,55 125,70 118,90 124,45 121,94 GBP 0,8486 0,8762 0,8864 0,8583 0,8508





Lisätietoja

Talousjohtaja Kaarina Muurinen

Puh. 040 577 5066

Vaisala Oyj





Puhelinkonferenssi

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 28.4.2020 klo 16.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 68978569#.

Audiocast

Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.





Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi





Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite