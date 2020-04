April 29, 2020 08:15 ET

RAUTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 29.4.2020 klo 15.15





RAUTELLE PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAJOUSTOISTA – TUOTANNON LOMAUTUKSET PÄÄTTYVÄT

Rautessa on tänään päästy tuotannon työntekijöiden kanssa paikalliseen sopimukseen maksimissaan 80 tunnin työaikajoustojen käyttöön ottamisesta. Sopimus on voimassa vuoden. Lisäksi on sovittu siitä, että teknologiapalveluiden toimihenkilöitä voidaan siirtää tehtaalle töihin, kun huollon töitä ei matkustus- tai muiden koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia voida tehdä.

Samassa yhteydessä sovittiin, että edellä mainittujen sopimusten tullessa voimaan 22.8.2019 tiedotetut tuotannon työntekijöiden lomautukset päättyvät 30.4.2020. Lomautukset voidaan päättää, koska tilauskanta varmistaa tehtaan työllisyyden ainakin vuoden 2020 loppuun. Tilauskannan suuruudesta huolimatta mahdolliset komponenttien tai materiaalien saatavuusongelmat voivat aiheuttaa tarvetta sopeutuksille, mutta sellaisten tilanteiden kattamiseen arvioidaan sovitun 80 tunnin työaikajouston riittävän.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.