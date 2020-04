April 30, 2020 08:00 ET

April 30, 2020 08:00 ET

Harvia Oyj pörssitiedote 30.4.2020 klo 15.00





Harvia Oyj (“Harvia”) on tänään 30.4.2020 saattanut päätökseen yrityskaupan, jolla se ostaa enemmistön saksalaisesta EOS Groupista. EOS on ammatti- ja premiumkäyttöön tarkoitettujen sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtaja.

Harvia julkisti 18.3.2020 allekirjoittaneensa sopimuksen EOS Groupin enemmistön ostamisesta. Järjestelyn toteutuminen edellytti tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Ehdot ovat nyt täyttyneet, ja järjestely on saatu onnistuneesti päätökseen.

“Molempien osapuolten odottaessa innolla yhteistyön alkavan mahdollisimman pian, olen hyvin tyytyväinen että saimme järjestelyn päätökseen. Yhdessä olemme vahvempia. Yritysosto sopii myös erinomaisesti strategiaamme ja tukee tavoitettamme kasvattaa keskiostosta, laajentua maantieteellisesti sekä parantaa tuottavuuttamme”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju. ”Yhdistämällä voimamme EOS:n kanssa voimme erityisesti vahvistaa premium- ja ammattikäyttöön suunnattua tarjontaamme sekä ottaa tärkeän askeleen matkallamme johtavaksi kokonaisvaltaiseksi toimijaksi maailmanlaajuisilla kiuas- ja saunatarvikemarkkinoilla”, Pajuharju päättää.

“Odotamme yhteistyötä uusien Harvia-kollegojemme kanssa. Järjestely luo selkeitä synergiaetuja EOS Groupin ja Harvian tuotevalikoimien täydentäessä hyvin toisiaan. Yhdessä Harvian kanssa voimme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin”, sanoo EOS Groupin toimitusjohtaja Rainer Kunz.

Premium- ja ammattilaiskanavan johtava merkki

EOS on premium- ja ammattilaiskanavan johtava merkki ja yhtiö on toiminut saunateollisuudessa yli 75 vuoden ajan. Yhtiön kattava tuotevalikoima sisältää ammatti- ja premium-kiukaat, kaasukäyttöiset kiukaat, ohjauskeskukset, höyrygeneraattorit, infrapunalaitteistot sekä kaikkiin näihin liittyviä oheistarvikkeita. Vuonna 2019 EOS:n liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 3,2 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 150 henkilöä.

Harvian pörssitiedote yrityskaupan julkistamiseen liittyen on saatavilla täältä .





Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

puh. +358 50 577 4200

tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh. +358 40 505 0440

ari.vesterinen@harvia.fi





Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.