May 04, 2020 03:00 ET

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 4.5.2020 klo 10.00



Muutoksia Rovio Entertainment Oyj:n hallituksessa

Fredrik Löving, Rovion hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, on ilmoittanut eroavansa Rovion hallituksesta 1. toukokuuta 2020 lähtien. Fredrik Lövingin tulevat urasuunnitelmat eivät valitettavasti salli hänen jatkavan Rovion hallituksen jäsenenä.

Rovion hallitus jatkaa kuuden jäljellä olevan jäsenen kanssa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Rovion hallitus on valinnut keskuudestaan Jeferson Valadaresin palkitsemisvaliokunnan jäseneksi Fredrik Lövingin tilalle.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Minna Raitanen, lakiasianjohtaja

p. 040 485 8985

RovioIR@rovio.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

www.rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)