Yleiselektroniikka Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020

Osavuosikatsaus Q1 2020 - 7.5.2020 kello 9:00

Yleiselektroniikka-konserni toteutti historiansa tähän mennessä suurimman yrityskaupan maaliskuussa 2020

Tammi-maaliskuu 2020

Liikevaihto oli 18,7 milj. euroa (2019: 15,1; 2020 pro forma: 24,7 ja 2019 pro forma: 25,5)

Operatiivinen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (2019: 1,1; 2020 pro forma: 1,1 ja 2019 pro forma: 2,0)

Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (2019: 1,1; 2020 pro forma: 0,0 ja 2019 pro forma: 2,0)

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (2019: 0,27; 2020 pro forma: 0,30 ja 2019 pro forma: 0,55)

Osakekohtainen tulos -0,07 euroa (2019: 0,27; 2020 pro forma: -0,09 ja 2019 pro forma: 0,55)

Koronapandemian vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuussa ja niihin liittyviin varautumis- ja sopeutumistoimiin ryhdyttiin välittömästi.

Yleiselektroniikka Oyj sai 2.3.2020 päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston ja konsolidoi Machinery Group -konsernin 1.3.2020 lähtien.

Yleiselektroniikka-konsernilla on maaliskuusta 2020 lähtien kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Yrityskaupan kulut rasittavat ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.

Q1 2020 Q1 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos Liikevaihto 18,7 15,1 23 % 24,7 25,5 -3 % Operatiivinen liikevoitto 1,1 1,1 2 % 1,1 2,0 -44 % suhteessa liikevaihtoon, % 6 % 7 % 4 % 8 % Liikevoitto 0,1 1,1 -88 % 0,0 2,0 -99 % Tulos ennen veroja 0,0 1,0 -95 % -0,1 1,8 -103 % Katsauskauden tulos -0,1 0,8 -112 % -0,1 1,5 -110 %

Näkymät vuodelle 2020 (ennallaan, julkaistu 9.4.2020)

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian (COVID-19) johdosta olennaisesti muuttuneen tilanteen ja siihen liittyvän merkittävän epävarmuuden vuoksi Yleiselektroniikka Oyj ei anna toistaiseksi näkymiä vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja Kari Nerg:

”Toteutimme maaliskuun alussa historiamme toistaiseksi suurimman yrityskaupan, kun Machinery Group Oy:n osto saatiin päätökseen 2.3.2020. Machinery on konsolidoitu konserniin maaliskuusta lähtien. Yrityskaupan myötä meillä on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery.

Machineryn osto on linjassa strategiamme kanssa, jonka tavoitteena on luoda konsernista alusta kestävälle orgaaniselle ja yritysostoin tapahtuvalle kasvulle. Yritysostorintamalla tavoitteenamme on tuoda konserniin uusia strategisia liiketoimintayksikköjä sekä kasvattaa olemassa olevia Yleiselektroniikan ja Machineryn toimintoja yritysostoin. Keskitymme pitkäjänteiseen arvonluontiin, joka luo arvoa meidän kaikille sidosryhmille ja haluamme olla hyvä koti työntekijöillemme sekä uusille konserniin liitettäville liiketoiminnoille. Yleiselektroniikan liikevaihto kehittyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes odotusten mukaisesti. Machineryn osalta alkuvuosi jäi viime vuodesta, johtuen asiakkaiden yleisestä investointivarovaisuudesta, toimitusten siirtymisestä ajassa eteenpäin, päämiesten toimitusvaikeuksista sekä yhden ison asiakassuhteen loppumisesta.

Suhteellinen kannattavuus laski vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja operatiivinen liikevoittomarginaali oli 6 %.

Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme maaliskuusta lähtien ja se näkyy muun muassa asiakkaiden investointipäätösten ja kotiinkutsujen siirtymisellä ajassa eteenpäin. Osa päämiehiemme eurooppalaisista tuotantolaitoksista on ollut suljettuna ja toimitusajat ovat pidentyneet. Pandemian seurauksena liikevaihtomme on vaikeasti ennustettavissa.

Yhtiön johto reagoi pandemian aiheuttamaan tilanteeseen nopeasti ja varauduimme tilapäisiin vaikutuksiin toimintaketjussa sekä tuotteiden ja palvelujen kysynnässä. Kävimme läpi konsernin koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja käytämme lomautuksia eri liiketoiminnoissa tilanteen sitä edellyttäessä. Yhtiön rahoituksen osalta hyödynnämme valtiovallan mahdollistamia huojennuksia verojen ja muiden kustannusten osalta.

Liiketoiminnan ohjauksessa keskitymme tavallista yksityiskohtaisemmin lyhyen aikavälin likviditeetin, rahavirran, kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen toiminnan joustavuuden sekä nopean toipumisen pandemian jälkeen.

Jatkamme tarvittavien varautumistoimenpiteiden suunnittelua ja valikoitua toteutusta, jotta meillä on valmiudet tarvittaessa sopeuttaa toimintaa tässä vaikeasti ennustettavassa tilanteessa. Emme kuitenkaan halua vaarantaa konsernin hyviä kehitysmahdollisuuksia ja tavoitteenamme on olla hereillä, kun palautumisen jakso alkaa. Näin ollen tulemme myös keskittämään resursseja yritysosto- ja muiden kehityshankkeiden arviointiin sekä konsernin alustan kehittämiseen kasvun mahdollistamiseksi.

Ensisijaisena prioriteettinaamme seuraavina kuukausina on kuitenkin turvata sekä oman että sidosryhmiemme henkilöstön terveys.”

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Yleiselektroniikka esittää taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja Q1 2020 osavuosikatsauksesta alkaen, jotka eivät perustu IFRS:ään (vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut (sis. myös tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot) eivät sisällä tiettyjä kertaluonteisia ei-operatiivisia tai ei-rahavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Osavuosikatsauksen taulukoissa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.

Täsmäytyslaskelmat ja keskeisten IFRS tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat esitetään myöhemmin tässä raportissa.

Avainlukuja

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Liikevaihto 18,7 15,1 23 % 24,7 25,5 -3 % 59,9 111,8 Operatiivinen liikevoitto 1,1 1,1 2 % 1,1 2,0 -44 % 3,5 6,7 suhteessa liikevaihtoon, % 6 % 7 % 4 % 8 % 6 % 6 % Liikevoitto 0,1 1,1 -88 % 0,0 2,0 -99 % 3,5 6,6 Tulos ennen veroja 0,0 1,0 -95 % -0,1 1,8 -103 % 1,0 6,2 Katsauskauden tulos -0,1 0,8 -112 % -0,1 1,5 -110 % 0,8 4,7 Liiketoiminnan vapaa rahavirta 2,0 0,5 457 % - - 3,0 - Omavaraisuusaste, % 25,2 59,9 - - 65,4 - Nettovelka 22,4 -2,3 -1084 % - - -4,0 - Henkilöstö keskimäärin 338 229 48 % - - 238 332 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,30 0,27 11 % 0,30 0,55 -45 % 0,90 1,77 Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,27 -126 % -0,09 0,55 -116 % 0,90 1,73 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,77 0,19 457 % - - 1,17 -

Tuloskehitys 1.1.-31.3.2020

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka-konsernia maaliskuussa 2020.

Yleiselektroniikka-konsernin liikevaihto kasvoi 18,7 milj. euroon (2019: 15,1), Machineryn yritysosto kasvatti sitä 3,3 milj. eurolla.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Machineryn osalta alkuvuosi jäi viime vuodesta, johtuen asiakkaiden yleisestä investointivarovaisuudesta, toimitusten siirtymisestä ajassa eteenpäin, päämiesten toimitusvaikeuksista sekä yhden ison asiakassuhteen loppumisesta.

Liikevaihto segmenteittäin

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Yleiselektroniikka 15,3 15,1 1 % 15,3 15,1 1 % 59,9 59,9 Machinery 3,3 0,0 - 9,4 10,4 -10 % 0,0 51,9 Yhteensä 18,7 15,1 23 % 24,7 25,5 -3 % 59,9 111,8

Operatiivinen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (2019: 1,1), mikä vastaa liikevoittoprosenttia 6 % (2019: 7 %). Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön tulos pysyi vakaana ja Machineryn laski johtuen lähinnä liikevaihdon kehityksestä.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Yleiselektroniikka 0,9 1,1 -16 % 0,9 1,1 -16 % 3,5 3,5 Machinery 0,2 0,0 - 0,1 0,8 -82 % 0,0 3,2 Yhteensä 1,1 1,1 2 % 1,1 2,0 -44 % 3,5 6,7

Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (2019: 1,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -1,0 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat yritysostoihin ja rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 pro forma pro forma 2019 pro forma Liikevoitto 0,1 1,1 0,0 2,0 3,5 6,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Rakennejärjestelyt -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,3 Jaksotusero (2019) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Operatiivinen liikevoitto 1,1 1,1 1,1 2,0 3,5 6,7

Nettorahoituserät oli -0,1 milj. euroa (2019: -0,2).

Tulos ennen veroja oli 0,0 milj. euroa (2019: 1,0). Tuloverot olivat 0,1 milj. euroa (2019: 0,2). Katsauskauden tulos oli -0,1 milj. euroa (2019: 0,8).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (2019: 0,27). Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (2019: 0,27).

Taloudellinen asema

Maaliskuun 2020 lopussa korollisen nettovelan määrä oli 22,4 milj. euroa (2019: -2,3). Muutos johtuu pääosin Machinery Group Oy:n koko osakekannan ostosta 18,75 milj. euron käteisvastikkeella 2.3.2020. Lisäksi IFRS 16 -standardin vaikutus oli 3,7 milj. euroa (2019: 2,1).

Maaliskuun 2020 lopussa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 13,9 milj. euroa (2019: 14,2). Omavaraisuusaste oli 25,2 % (2019: 59,9%) ja konsernitaseen loppusumma oli 62,4 milj. euroa (2019: 26,2).

Rahavirta

Käyttöpääomaerien ajoituksista johtuen konsernin vapaa rahavirta oli 2,0 milj. euroa (2019: 0,5). Osakekohtainen vapaa rahavirta oli 0,77 euroa (2019: 0,19).

Yritysosto

2.3.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiö oli saanut päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston.

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiö oli allekirjoittanut osakekauppasopimuksen, jolla Yleiselektroniikka Oyj ostaa Machinery Group Oy:n koko osakekannan 18,75 milj. euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteuttaminen oli ehdollinen 2.3.2020 pidettävän Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Raportointikauden aikaiset tapahtumat

18.3.2020 Yleiseletroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus muutti voitonjakoesitystään johtuen Covid-19 -koronaviruspandemiasta, minkä uskotaan lisäävän epävarmuutta markkinoilla ja millä uskotaan olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Yleiselektroniikan toiminta-alueella.

Edellä mainituista syistä yhtiön hallitus päätti muuttaa 14.2.2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa voitonjakoesitystä siten, että hallitus esitti yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Sen sijaan yhtiön hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

3.3.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus valitsi Simon Hallqvistin hallituksen puheenjohtajaksi 3.3.2020 alkaen.

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että Martti Yrjö-Koskinen on nimetty konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Segmenttitiedot

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka konsernia maaliskuussa 2020.

Yleiselektroniikka - strateginen liiketoimintayksikkö

Yleiselektroniikka on vuonna 1969 perustettu ja yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksistä. Liiketoimintayksikön päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaat elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Yleiselektroniikka operoi yhteensä viidessä toimintamaassa (Suomi, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua). Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Avainluvut

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Liikevaihto 15,3 15,1 1 % - - - 59,9 - Operatiivinen liikevoitto 0,9 1,1 -16 % - - - 3,5 - suhteessa liikevaihtoon, % 6 % 7 % Liikevoitto 0,1 1,1 -90 % - - - 3,5 - Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,1 0,1 5 % - - - 0,3 - Henkilöstö keskimäärin 244 229 7 % - - - 238 -

Liikevaihto markkina-alueittain

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Suomi ja Baltia 9,7 10,1 -4 % - - - 37,5 - Venäjä 5,6 5,0 11 % - - - 22,3 - Yhteensä 15,3 15,1 1 % - - - 59,9 -

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto pysyi vakaana ja oli 15,3 milj. euroa (2019: 15,1).

Operatiivinen liikevoitto laski 0,9 milj. euroon (2019: 1,1), pääosin laskuun vaikutti alempi myyntikate, joka johtui myytyjen tuoteryhmien painoarvojen muutoksista.

Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (2019: 1,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,8 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat yritysostoon liittyvistä kustannuksista.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (2019: 0,1) ja ne koostuivat pääosin tietojärjestelmiin liittyvistä investoinneista.

Machinery - strateginen liiketoimintayksikkö

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi liiketoimintayksikkö tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. Yleiselektroniikka-konserni sai 2.3.2020 päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston ja konsolidoi Machinery-liiketoimintayksikön 1.3.2020 lähtien.

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 Muutos pro forma pro forma Muutos 2019 pro forma Liikevaihto 3,3 0,0 - 9,4 10,4 -10 % 0,0 51,9 Operatiivinen liikevoitto 0,2 0,0 - 0,1 0,8 -82 % 0,0 3,2 suhteessa liikevaihtoon, % 6 % 2 % 8 % 6 % Liikevoitto 0,0 0,0 - -0,1 0,8 -111 % 0,0 3,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 Henkilöstö keskimäärin 94 0,0 - 94 92 2 % - 94

Avainlukuja

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa. Tornokone Oy konsolidoitiin Machinery-liiketoimintayksikköön 1.6.2019 alkaen, eikä tämän vaikutusta ole huomioitu Q1 2019 pro forma – laskelmissa.

Machinery-liiketoimintayksikkö tuli osaksi Yleiselektroniikka-konsernia maaliskuussa 2020.

Machinery-liiketoimintayksikön liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,3 milj. euroa (2019: 0,0). Liiketoimintayksikön markkina-alue on lähes pääsääntöisesti Suomi.

Operatiivinen liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (2019: 0,0) ja liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (2019: 0,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (2019: 0,0) ja tämä koostui pääasiassa rakennejärjestelyyn liittyvästä kustannuksesta.

Machinery-liiketoimintayksikkö pro-forma 1.1.2020-31.3.2020

Machinery-liiketoimintayksikön pro forma liikevaihto oli 9,4 milj. euroa (2019 pro forma: 10,4). Liikevaihdon laskun syy ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli seurausta asiakkaiden yleisestä investointivarovaisuudesta, toimitusten siirtymisestä ajassa eteenpäin, päämiesten toimitusvaikeuksista sekä yhden ison asiakassuhteen loppumisesta.

Pro forma operatiivinen liikevoitto oli 0,1 milj. euroon (2019 pro forma: 0,8), lasku johtui liikevaihdon laskusta.

Pro forma liikevoitto oli -0,1 milj. euroa (2019: 0,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (2019: 0,0), ja ne koostuivat rakennejärjestelyistä ja yritysostoon liittyvistä kustannuksista.

Pro forma käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (2019: 0,0).

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa Yleiselektroniikka-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 338 (2019: 229). Strategisten liiketoimintayksiköiden keskimääräiset henkilöstömäärät olivat: Yleiselektroniikka 244 (2019: 229) ja Machinery 94 (2019: 0). Henkilöstömäärän muutokset Yleislektroniikka-konsernissa johtuivat pääasiassa yritysostosta.

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 2,8 milj. euroa (2019: 2,2).

Muutokset yhtiön johdossa

Yleiselektroniikka Oyj nimitti 2.4.2020 Kari Nergin konsernin toimitusjohtajaksi 4.5.2020 alkaen. Hän seuraa tehtävässä väliaikaista toimitusjohtajaa Martti Yrjö-Koskista, joka jatkaa Yleiselektroniikan hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Yleiselektroniikka Oyj nimitti 3.2.2020 Martti Yrjö-Koskisen konsernin väliaikaiseksi toimitus-johtajaksi 3.2.2020 alkaen. Hän seurasi tehtävässä toimitusjohtajaa Janne Silvennoista, joka jatkaa konsernin Suomen ja Baltian liiketoiminnoista vastaavana johtajana.

Konsernin johtoryhmä

Yleiselektroniikka-konsernin johtoryhmän muodostavat 4.5.2020 alkaen Kari Nerg (konsernin toimitusjohtaja) ja Marika Rusko (talousjohtaja).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2020.

Yhtiökokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2019 ei nyt jaeta. Valtuutettiin hallitus päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Toimielinten palkitsemispolitiikkaa kannatettiin.

Hallitukseen päätettiin valita seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Camilla Grönholm ja Jouni Grönroos.

Tilintarkastajiksi valittiin Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 512.500 osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivämääränä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin. Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Simon Hallqvist. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouni Grönroos ja jäseniksi Ralf Holmlund ja Martti Yrjö-Koskinen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.3.2020.

Yhtiökokouksessa päättettiin hyväksyä 3.2.2020 allekirjoitettu osakekauppasopimus, jolla Yleiselektroniikka Oyj ostaa Machinery Group Oy:n koko osakekannan 18,75 milj. euron käteisvastikkeella.

Yrityskaupan ehtojen mukaisesti kokouksessa päätettiin ottaa Yleiselektroniikka Oyj:n omia osakkeita pantiksi Preato Capital AB:ltä myyjien yrityskauppaan liittyvien mahdollisten korvausvastuiden vakuudeksi. Pantiksi otettavia osakkeita on 125.000 osaketta, joka vastaa noin 4,9% Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan.

Pantiksi saatujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yleiselektroniikka Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 125.000 osaketta joka vastaa noin 4,9% Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 2.3.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Kokouksessa päätettiin, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2. kohta laajennetaan yrityskaupan johdosta kuulumaan seuraavasti: ”2. Yhtiön toimialana on teollisten tuotteiden kauppa, vuokraus, valmistus, maahantuonti, vienti, huolto, korjaus sekä tähän toimintaan liittyvät palvelut ja muua alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa teollista liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.”

Kokouksessa päätettiin täydentää hallitusta yhdellä uudella jäsenellä. Ralf Holmlund valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouspäivästä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Mikko Moilanen, Simon Hallqvist, Sari Nordblad, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen.

Johdon liiketoimet

Tammi-huhtikuun 2020 aikana Yleiselektroniikka Oyj vastaanotti kolme Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaista ilmoitusta.

2.4.2020 Preato Capital AB myi Kari Nergille, toimitusjohtaja 4.5.2020 alkaen, 35 000 osaketta yksikköhintaan 12,00 euroa/osake. Kaupan jälkeen Preato Capital AB:n omistus on yhteensä 76,0 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänistä.

1.4.2020 Ralf Holmlund, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, oli ostanut 884 osaketta yksikköhintaan 11,30 euroa/osake.

Merkittävimmät lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (päivitetty)

Yleiselektroniikka-konserni on alttiina erilaisille sen omasta liiketoiminnasta tai muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä nouseville riskeille ja mahdollisuuksille. Seuraavassa on esitetty merkittävimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi.

Kasvu yritysostojen kautta: konsernin strategisena tavoitteena on kasvaa yritysostojen kautta. Yritysostoihin liittyvät merkittävimmät riskit voivat koskea potentiaalisten ostokohteiden saatavuutta, sopivaa ajoitusta, yrityskauppaprosessia, ostetun liiketoiminnan integrointia, avainhenkilöiden sitouttamista tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Asiakkaiden kysyntävaihtelu ja syklisyys: konsernin liikevaihdosta merkittävä osa tulee asiakkailta, joiden liiketoiminnat ovat luonteeltaan syklisiä ja projektiluonteisia sekä usein myös alttiita suhdannemuutoksille. Konsernin kannalta kysynnän vaihtelua ja syklisyyttä korostaa lisäksi se että konsernin liiketoimintojen tilauskanta on usein varsin lyhyt.

Päämiessuhteet: konsernin kilpailukyky on sen ansaintalogiikasta johtuen vahvasti korreloitunut ja riippuvainen päämiesportfoliosta ja näin ollen merkittävän päämiehen menettäminen heikentää liikevaihdon kehitystä ja tulostasoa. Lisäksi on riski, että keskeisen päämiehen oma kilpailu- ja suorituskyky heikentyy, mikä voi heijastua myös konsernin tarjoaman kiinnostavuuteen.

Asema arvoketjussa: konsernilla voi esiintyä asteittaisia vaikeuksia puolustaa myyntikatteitaan tilanteissa, joissa lopputuotteiden myyntihinnat kohtaavat selvää laskupainetta ja/tai hankintahinnat nousupainetta.

Henkilöstövaihtuvuus: voi lisätä ylösajokustannuksia ja luoda hetkellistä kannattavuuspainetta, mikäli poikkeaa merkittävästi normaalista, johtuen siitä että teknisen tukkukaupan keskeinen voimavara, asiakas- ja päämiessuhteiden lisäksi, on asiantunteva henkilöstö, jolla korkea tekninen osaamistaso.

Venäjä-maariski: keskeisimmät Venäjään liittyvät epävarmuudet ovat regulaatio- ja politiikkamuutosten sekä erittäin epävakaa valuutta. Suoran transaktioriskin lisäksi rupla aiheuttaa konsernille myös translaatioriskiä. Lisäksi maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi sekä maahan kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti teknisten tuotteiden maahantuontia.

Konsernin rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat omaan pääomaan ja arvonalentumisiin liittyvät riskit.

Muita konsernin liiketoiminnassa seurattavia epävarmuuksia on mm.: varastojen koko ja niiden kuranttisuus, myyntisaamisiin liittyvät luottotappioriskit sekä toimitusvarmuus ja toimitusajat.

Koronaviruspandemia: maailmanlaajuinen ja yhä etenemistään jatkava koronaviruspandemia lisää epävarmuutta konsernin toiminta-alueilla ja odotetaan aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaympäristön toimitusketjuihin sekä tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

9.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että se ei anna toistaiseksi näkymiä vuodelle 2020.

9.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että Suomen liiketoimintojen 1.4.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena konsernin Suomen henkilöstö voidaan tarvittaessa lomauttaa koko- tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Lomautukset suunnitellaan toteuttavaksi eri liiketoiminnoissa eri vaiheissa tilanteen sitä edellyttäessä. Lomautukset toteutetaan toimintojen ja kehitystyön jatkuvuus sekä työtehtävien kriittisyys huomioiden.

2.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus nimitti Kari Nergin (MMM, CEFA) Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 4.5.2020 alkaen.

1.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että se käynnisti konsernin Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista varautuakseen koronaviruksen vaikutuksiin.

Avainlukujen täsmäytyslaskelmat

Täsmäytyslaskelma operatiivisesta liikevoitosta

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 pro forma pro forma 2019 pro forma LIIKEVOITTO 0,1 1,1 0,0 2,0 3,5 6,6 VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT Yleiselektroniikka Rakennejärjestelyt Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,8 -0,8 Machinery Rakennejärjestelyt -0,2 -0,2 Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 -0,1 -0,3 Jaksotusero (2019) 0,2 VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT YHTEENSÄ -1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -0,1 OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO 1,1 1,1 1,1 2,0 3,5 6,7

Operatiivisen osakekohtaisen tuloksen muodostuminen

Operatiivista osakekohtaista tulosta laskettaessa on vähennetty verovaikutus sekä määräysvallattomien omistajien osuus vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä.

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 pro forma pro forma 2019 pro forma Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos -0,2 0,7 -0,2 2,0 2,3 4,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 Operatiivinen emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 0,8 0,7 0,8 2,0 2,3 4,5 Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 Operatiivinen osakekohtainen tulos 0,30 0,27 0,30 0,55 0,90 1,77

Korollisen nettovelan muodostuminen

Q1 2020 Q1 2019 2019 milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 pro forma pro forma 2019 pro forma Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25,3 1,8 - - 2,0 - Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,1 1,1 - - 0,5 - Rahavarat 7,0 5,2 - - 6,6 - Korollinen nettovelka 22,4 -2,3 - - -4,0 -

Avainlukujen laskentakaavat

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Kertaluonteiset rakennejärjestelykulut, yritysjhankintaan liittyvät kulut, jaksotusero ja myynti-voitot/-tappiot Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit Osakekohtainen vapaa rahavirta = Vapaa rahavirta Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsastus-kauden tulos Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin Operatiivinen osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsastuskauden tulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin

TAULUKKO-OSA 1.1.-31.3.2020

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. EUR) 1-3/20 1-3/19 1-12/19 Liikevaihto 18,7 15,1 59,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 Materiaalit ja palvelut -13,5 -10,8 -43,5 Työsuhdekulut -2,8 -2,2 -8,8 Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,2 -1,0 Liiketoiminnan muut kulut -1,8 -0,7 -3,1 Liikevoitto 0,1 1,1 3,5 Rahoitustuotot 0,4 0,1 0,4 Rahoituskulut -0,5 -0,2 -0,7 Voitto ennen veroja 0,0 1,0 3,3 Tuloverot -0,1 -0,2 -0,6 Katsauskauden tulos -0,1 0,8 2,6 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,2 0,7 2,3 Vähemmistölle 0,1 0,1 0,3 Tulos/osake (laimentamaton) EUR -0,07 0,27 0,90 Tulos/osake (laimennettu) EUR -0,07 0,27 0,90 Laajan tuloslaskelman erät (milj. EUR) Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1,2 0,4 0,7 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -1,3 1,2 3,3 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -1,2 1,1 2,9 Vähemmistölle -0,1 0,1 0,4 Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl) 2 553 2 553 2 553 Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa 2 553 2 553 2 553 Osakkeiden lkm (tkpl) 2 563 2 563 2 563





KONSERNIN TASE (milj. EUR) 31.3.2020 31.3.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Muut aineettomat oikeudet 0,0 0,1 Liikearvo 19,4 0,6 Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 0,9 0,8 Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 4,8 3,4 Muut rahoitusvarat 0,3 0,2 Laskennallinen verosaaminen 0,1 0,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 15,5 7,2 Myynti- ja muut saamiset 14,5 8,6 Rahavarat 7,0 5,2 VARAT YHTEENSÄ 62,4 26,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2,5 2,5 Muu sidottu pääoma 0,1 0,1 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 0,0 0,0 Edellisten tilikausien voitto 11,5 11,0 Tilikauden voitto -0,2 0,7 Yhteensä 13,9 14,2 Vähemmistöosuus 0,9 0,8 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 25,3 1,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 18,2 8,3 Rahoitusvelat 4,1 1,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 62,4 26,2





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. EUR) 1-3/20 1-3/19 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 0,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,4 0,2 Korkotuotot 0,0 0,0 Korkokulut 0,1 0,0 Vaihto-omaisuuden lisäys(-) /vähennys(+) -0,3 -0,1 Lyhytaikaisten varojen lisäys(-) /vähennys(+) -0,8 -0,6 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) /vähennys(-) 2,8 0,2 Maksetut verot -0,1 -0,1 Saadut korot 0,0 0,0 Maksetut korot -0,2 0,0 Liiketoiminnan rahavirta 2,0 0,6 Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -0,1 -0,1 Yrityshankinta -21,3 0,0 IFRS 16 muutos 0,0 -2,0 Investointien rahavirta -21,4 -2,1 Rahoituksen rahavirta Lainojen lyhennykset -5,8 -0,2 Lainojen nostot 23,5 0,0 IFRS 16 muutos 0,0 2,0 Maksetut osingot 0,0 -0,1 Yrityshankinnan vaikutus 3,3 0,0 Rahoituksen rahavirta 21,0 1,7 Rahavarojen muutos 1,6 0,2 Rahavarat 1.1. 6,6 4,7 Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus -1,2 0,3 Rahavarat 31.3 7,0 5,2





LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. EUR) 2019 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yht. pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö- varat osuus Oma pääoma 31.12.18 2,5 0,1 0,0 -0,1 10,6 0,7 13,8 Tilikauden tulos 0,7 0,1 0,8 Muuntoerot 0 0,1 0,3 0,0 0,4 Muu muutos 0 0 Osingonjako 0,0 -0,1 -0,1 Oma pääoma 31.3.19 2,5 0,1 0,0 0,0 11,6 0,8 15,0 2020 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yht. pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö- varat osuus Oma pääoma 31.12.19 2,5 0,1 0,0 0,1 12,6 1,0 16,2 Tilikauden tulos -0,2 0,1 -0,1 Muuntoerot -0,1 -1,0 -0,1 -1,2 Muu muutos 0 Osingonjako 0 Oma pääoma 31.3.20 2,5 0,1 0,0 -0,1 11,4 0,9 14,8





SEGMENTTITIEDOT (milj. EUR) 1-3/2020 Yleiselektroniikka Machinery Segm. Yhteensä väliset Tulos Liikevaihto 15,3 3,3 0,0 18,7 Poistot -0,3 -0,1 -0,4 Liikevoitto 0,1 0,0 0,1 Rahoitustuotot 0,4 0,0 0,4 Rahoituskulut -0,5 0,0 -0,5 Tulos ennen veroja 0,1 0,0 0,0 Taseen loppusumma 30,9 36,0 -4,5 62,4 Investoinnit 21,3 0,0 21,3 Henkilöstö keskim. 244 94 338 SEGMENTTITIEDOT (milj. EUR) 1-3/2019 Yleiselektroniikka Machinery Segm. Yhteensä väliset Liikevaihto 15,1 0 0 15,1 Poistot -0,2 0 -0,2 Liikevoitto 1,1 0 1,1 Rahoitustuotot 0,1 0 0 0,1 Rahoituskulut -0,2 0 0 -0,2 Tulos ennen veroja 1,0 0 1,0 Taseen loppusumma 26,2 0 0 26,2 Investoinnit 0,1 0 0,1 Henkilöstö keskim. 229 0 229 SEGMENTTITIEDOT (milj. EUR) 1-12/2019 Yleiselektroniikka Machinery Segm. Yhteensä väliset Tulos Liikevaihto 59,9 0 0 59,9 Poistot -1,0 0 -1,0 Liikevoitto 3,5 0 3,5 Rahoitustuotot 0,4 0 0 0,4 Rahoituskulut -0,7 0 0 -0,7 Tulos ennen veroja 3,3 0 3,3 Taseen loppusumma 25,8 0 0 25,8 Investoinnit 0,3 0 0,3 Henkilöstö keskim. 238 0 238





VASTUUSITOUMUKSET (milj. EUR) 31.3.20 31.3.19 Vastuut Rahalaitoslainat 29,4 2,9 Shekkitililimiitti 2,1 0,3 Vastuut yhteensä 31,5 3,2 Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 0,5 0,7 Yrityskiinnitykset 35,0 0,7 Pantatut arvopaperit 0,0 0,1 Takaukset 1,0 0,0 Annetut vakuudet yhteensä 36,5 1,5 Rahalaitoslainat sisältää 3.7 milj. EUR IFRS 16 mukaisia velkoja.

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta

yhteensä 0,8 milj. euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 7.5.2020

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

