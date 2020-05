May 07, 2020 04:00 ET

May 07, 2020 04:00 ET

Valmet toimittaa seitsemännen pehmopaperilinjan ja sen mukana laajan automaatiojärjestelmän turkkilaiselle pehmopaperin tuottajalle Hayat Kimyalle. Yhtiö päätti hankkia toisen koneen Mersinin tehtaalleen Turkkiin, jotta se voi vastata korkealaatuisten pehmopaperituotteidensa kasvavaan kysyntään. Uusi tuotantolinja kasvattaa yhtiön nykyistä kasvo-, WC- ja pyyhepaperin tuotantoa 70 000 pehmopaperitonnilla.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Hayat Kimya on noudattanut suoraviivaista laajentumissuunnitelmaansa asentamalla uuden pehmopaperikoneen joka toinen vuosi. Valmet on aiemmin toimittanut kuusi Valmet Advantage DCT 200TS -pehmopaperituotantolinjaa Hayat Kimyan tehtaisiin Turkissa, Venäjällä ja Egyptissä. Lisäksi Valmet toimitti asiakkaan TM1-pehmopaperikoneen laajan uusinnan Turkissa vuonna 2015.

”Hayatin ja Valmetin tiimien välille on vuosien aikana kehittynyt erinomainen yhteistyö, ja jatkamme mielihyvin pitkää liikesuhdettamme myös tässä projektissa. Kun kaikki tuntevat toisensa, teknologian ja prosessin, on helppoa saavuttaa hienoja tuloksia yhdessä”, sanoo Hayat Kimyan paperiliiketoiminnan johtaja Lütfi Aydin.

”Valmetille on suuri kunnia saada taas uusi tilaus Hayat Kimyalta. Yhtiöidemme välinen tiivis yhteistyö on ollut avain menestykseen”, sanoo Björn Magnus, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikön myyntijohtaja.

Vasemmalta: Björn Magnus, Paolo Vezil (Valmet), Avni Kigili (Hayat Kimya), Haluk Arican (Valmet), Yahya Kigili (Hayat Kimya), Jan Erikson (Valmet), Lütfi Aydin (Hayat Kimya), Magnus Holmberg (Valmet) ja Kemal Arslan (Hayat Kimya)

Toimituksen tekniset tiedot

Uuden TM8-pehmopaperikoneen leveys on 5,6 m ja suunnittelunopeus 2 200 m/min. Pehmopaperin tuotannossa käytetään raaka-aineena ensiökuitua. Uusi tuotantolinja on optimoitu säästämään energiaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

Valmetin toimitukseen kuuluu kokonainen pehmopaperin tuotantolinja, joka sisältää massankäsittelyjärjestelmät ja Valmet Advantage DCT 200 TS -pehmopaperikoneen . Kone on varustettu OptiFlo-perälaatikolla ja kevytmetallisella jenkkisylinterillä . Koneessa on myös Advantage-pehmopaperiteknologiaa: ViscoNip-puristin , kaasuturbiinin poistokaasua puhallusilmana käyttävä Air Cap Heli -huuva ilmajärjestelmällä, WetDust-pölynhallintajärjestelmä , radansiirtojärjestelmä ja SoftReel L -rullain . Lisäksi linja sisältää Valmet F(O)CUS -uudelleenrullaimen . Massankäsittelylinjalla on OptiSlush -pulpperit, OptiFiner -kartiojauhimet ja OptiScreen -konelajittimet.

Lisäksi toimitus sisältää laajan Valmet-automaatiojärjestelmän, jossa on Valmet DNA -kone- ja -prosessiohjaukset ja Valmet IQ-laadunohjaus . Perussuunnittelu, asennusvalvonta, koulutus, käynnistys ja käyttöönotto kuuluvat niin ikään toimitukseen.

Tietoa Hayat Kimyasta

Hayat Kimya A.S. on osa Hayat-konsernia. Hayat-konsernin pääasialliset toimialat ovat kodinhoito, hygienia ja pehmopaperit kulutustavarateollisuudessa. Hayat aloitti pehmopaperituotannon 14 vuotta sitten ja on tehnyt sen jälkeen merkittäviä investointeja. Nykyään konserni on Afrikan, Lähi-idän ja Itä-Euroopan suurin pehmopaperinvalmistaja. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 490 000 tonnia.

Lisätietoja:

Jan Erikson, Vice President, Sales, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, puh. +46 70 517 14 90

Björn Magnus, Sales Director, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, puh. +46 703 17 79 83

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal

