May 07, 2020 08:30 ET

QPR SOFTWARE OYJ YHTIÖTIEDOTE 7.5.2020 KLO 15.30





Valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori on valinnut QPR Softwaren kokonaisarkkitehtuuripalvelujen toimittajaksi. Sopimuskausi on kolme vuotta ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 3,6 miljoonaa euroa. Asiakkaalla ei ole syntyvän sopimuksen puitteissa määräostovelvoitetta.

Hankinnan kohde on arkkitehtuuripalvelujen asiantuntijatyö Valtorin erilaisissa projekteissa ja toimeksiannoissa. Työ kohdistuu toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuriin sisältäen kokonais-, palvelu- ja ratkaisuarkkitehtuuritasot. Tyypillisesti asiantuntijatyötä tehdään ratkaisu- ja kehityssuunnitelmien tuottamiseksi tai muuhun arkkitehtuurisuunnitteluun.



”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon ja Valtorin kanssa. On hienoa, että tämä uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden merkittävästi laajentaa yhteistyötämme tulevaisuudessa,” sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola.





QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa prosessilouhinnan, strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Lisätietoja:

Miika Nurminen, johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta

Puh. +358 40 503 1982

Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com