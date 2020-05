May 07, 2020 15:01 ET

Valoe Oyj Pörssitiedote 7.5.2020 klo 22.00

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj:n tilintarkastaja on antanut 7.5.2020 yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2019 alla olevan tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen yhtiön kehittämismenojen arvostukseen.



Tilintarkastuskertomus

Valoe Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Valoe Oyj:n (y-tunnus 0749606-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää laki­ sääteiset vaatimukset.

Tietyn seikan painottaminen – kehittämismenojen arvostus

Haluamme kiinnittää huomiota taseen pysyviin vastaaviin aktivoituihin kehittämismenoihin, yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Yhtiön johto on laatinut IAS 36:n mukaisen arvonalennustestauksen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvo lasketaan perustuen diskontattuihin rahavirtaennusteisiin, joiden taustalla olevien keskeisten oletusten määrittäminen edellyttää johdon harkintaa. Harkinta liittyy mm. tulonodotuksiin, diskonttauksessa käytettävään markkinakorkoon ja vieraan pääoman korkoon.

Kehittämismenojen arvostukseen saattaa sisältyä epävarmuutta, millä on olennaista vaikutusta yhtiön taloudellista asemaa arvioitaessa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Emme ole suorittaneet emoyhtiölle emmekä konserniyrityksille muita kuin tilintarkastuspalveluja

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perus­ tuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.





TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT





KUINKA KYSEISIÄ SEIKKOJA KÄSITELTIIN TILINTARKASTUKSESSA





Toiminnan jatkuvuus

Yhtiön rahoitustilanne on ollut tilikauden 2019 aikana ja lopussa erittäin kireä ja maksuvalmius heikko.

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä erääntyneitä velkoja 3,7 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta on ollut negatiivinen tilikausilla 2018 ja 2019

Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetyn arvion perusteella yhtiön johto ja hallitus katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Arvio perustuu siihen, että yhtiö on pystynyt parantamaan rahoitustilannettaan vuoden 2019 aikana uusilla lainoilla, vaihtamalla vaihtovelkakirjoja osakeannin yhteydessä osakkeiksi ja tekemällä maksujärjestelyjä olemassa oleviin lainoihin. Lisäksi yhtiö on päättänyt, ettei se käynnistä toimitusprojektejaan täydellä teholla, ennen kuin toimitussopimusten mukainen projektien erityisrahoitus on yhtiön käytettävissä. Myös investoinnit ajoitetaan sellaiseen hetkeen, että rahoitus ja toiminnan jatkuvuus on turvattu.

Tarkastustoimenpiteisiimme on kuulunut yhtiön kassavirtaennusteen, tilauskannan ja rahoituksen riittävyyden arviointia. Lisäksi olemme keskustelleet yhtiön edustajien kanssa liiketoiminnan kehityksestä ja yhtiön tulevaisuudennäkymistä.

Toiminnan jatkuvuus riippuu yhtiön liiketoiminnan ja sen rahavirtojen kehityksestä ja siitä, että yhtiö kykenee sopimaan erääntyneiden lainojen ja muiden erääntyneiden velkojen maksusta velkojiensa kanssa.

Vuoden 2020 alussa yhtiö on sopinut uusista rahoitusjärjestelyistä, mitkä yhtiön johdon näkemyksen mukaan varmistavat toiminnan jatkuvuuden 30.6.2021 saakka.

Aktivoidut kehittämismenot 4,2 miljoonaa euroa (Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet sekä liitetiedot 6. ja 12. Emoyhtiön tilinpäätöksen laadinta-, arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä liitetieto 12.)

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 aktivoitujen kehittämismenojen kirjanpitoarvo oli 4,2 miljoonaa euroa, mikä on 27 % konsernitaseesta. Emoyhtiön aktivoidut kehittämismenot olivat 4,4 miljoonaa euroa, mikä on 29 % emoyhtiön taseesta.

Olemme arvioineet kehittämismenojen sisältöä ja aktivointiperusteita, alkuperäisiä projekti­ suunnitelmia ja keskustelleet suunnitelmien muutoksista yhtiön edustajien kanssa.

Tarkastustoimenpiteisiimme on kuulunut myös käyttöomaisuuskirjanpidon

Osana kehittämismenojen kirjanpitokäsittelyä johto joutuu käyttämään harkintaa ja tekemään arvioita, jotka vaikuttavat kirjanpitoarvoihin ja poistomenetelmiin.

Kehittämismenot on testattu mahdollisen arvon­ alentumisen varalta. Valoe on määrittänyt arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvo lasketaan perustuen diskontattuihin rahavirtaennusteisiin, joiden taustalla olevien keskeisten oletusten määrittäminen edellyttää johdon harkintaa. Harkinta liittyy mm. tulonodotuksiin, diskonttauksessa käytettävään markkinakorkoon ja vieraan pääoman korkoon.

Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liittyvästä johdon harkinnasta, arvionvaraisuudesta ja tasearvojen merkittävyydestä johtuen aktivoidut kehittämismenot ovat tilintarkastuksessa keskeinen seikka.





täsmäyttäminen pääkirjanpitoon, poistomenetelmien asianmukaisuuden arviointi sekä poistolaskennan testaaminen.

Lisäksi olemme keskustelleet yhtiön edustajien kanssa siitä, miten kehittämismenoja seurataan ja käsitellään kirjanpidossa, arvioineet poistoaikojen oikeellisuutta sekä poistojen aloitushetken määrittämistä.

Olemme analysoineet johdon arvioita ja oletuksia, joiden perusteella tulevien vuosien rahavirtaennusteet on laadittu. Kehittämismenojen arvostukseen vaikuttaa merkittävästi johdon laskelmissaan käyttämä diskonttauskorko sekä tuleva liiketoiminnan kehittyminen.

Olemme suorittaneet tarkastustoimenpiteitä laskelmien teknisen oikeellisuuden arvioimiseksi.

Olemme arvioineet kehittämismenoista sekä arvonalentumistestauksesta esitettyjen liitetietojen asianmukaisuutta.







Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku­ vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 17.2.2020 alkaen.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Tampereella 7. toukokuuta 2020

AUDITUS TILINTARKASTUS OY

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Riihenmäki

KHT-tilintarkastaja

Mikkelissä 7. päivänä toukokuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Liite