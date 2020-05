May 08, 2020 05:22 ET

May 08, 2020 05:22 ET

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 8.5.2020 KLO 12.22

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.4.–30.4.2020: Vahva kuukausi epävarmassa toimintaympäristössä

Goforen liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa huhtikuussa 2020 (2019: 5,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 596 henkilöä (552 henkilöä).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Poikkeusoloista huolimatta jatkoimme huhtikuussa koko alkuvuoden aikana nähtyä suotuisaa kehitystä. Huhtikuun liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 17 prosentin kasvua vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden toinen neljännes on alkanut positiivisesti.

Julkisen sektorin asiakkuudet ovat vahvasti edustettuina Goforen asiakasportfoliossa. Tämä tuo epävarmuuden keskellä ennakoitavuutta liiketoimintaan. Huhtikuussa voitimme Verohallinnon kilpailutuksen käytettävyys- ja testausasiantuntijapalveluissa. Neljän vuoden (kaksi vuotta ja kahden vuoden jatko-optio) sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa. Huhtikuussa voitimme myös merkittävän Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutuksen ICT-arkkitehtuurikonsultoinnista. Sopimuksen kesto on viisi vuotta, ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 4,1 miljoonaa euroa.

Asiakkaidemme onnistuminen on meille tärkeää. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä ja sen kehittymistä muun muassa Net Promoter Score -suositusindeksillä (NPS). Vuoden 2020 NPS indeksi oli 54, kun se syksyllä 2019 oli 50. Tutkimuksen tehneen yhtiön mukaan verrokkiyritysten NPS oli 37, eli Gofore sijoittuu vertailussa selvästi parhaimpien yhtiöiden joukkoon.

Olemme onnistuneet myös rekrytoinneissamme erinomaisesti. Meillä aloitti huhtikuussa paitsi ohjelmistokehittäjiä, myös esimerkiksi pilviosaajia ja suunnittelijoita. Kehitämme jatkuvasti henkilöstön hyvinvointia, mikä näkyy myös rekrytoinneissa.

Koronavirusepidemia ja sen jatkuminen ovat tuoneet toimintaympäristöön epävarmuutta, mikä on näkynyt joidenkin projektien viivästyttämisenä, uusasiakashankinnan hidastumisena sekä yksittäistapauksessa sovitun projektin keskeyttämisenä. Huhtikuussa Patentti- ja rekisterihallitus keskeytti viime syksynä Goforen kanssa käynnistetyn tilintarkastusvalvonnan järjestelmäkokonaisuuden kehittämisprojektin koronaviruksen takia. Kuitenkaan kokonaisuutena julkishallinnon projekteihin ei ole toistaiseksi kohdistunut akuuttia vähennystarvetta. Useat asiakkaamme ovat päinvastoin ilmoittaneet kehitystyön jatkuvan mahdollisimman normaalisti kriisistä huolimatta.

Haluan edelleen kiittää Goforen sitoutunutta ja vastuullista henkilöstöä, joka on huolehtinut omasta ja toistensa jaksamisesta, asiakkaidemme kehitystyön jatkuvuudesta sekä keskittymisestä kriisin taltuttamiseen yhdessä.“

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen konsernin EBITA-liikevoiton, EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.



Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73



Helmikuu



5,9 (5,3) 578



20



539



68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60



1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus - oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.