May 13, 2020 07:00 ET

(UPM, Helsinki, 13.5.2020 klo 14.00 EET) – UPM:n pääomamarkkinapäivä 2020 sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille järjestetään webcast-lähetyksenä 9.9.2020. Ohjelman keskiössä ovat yhtiön kasvun keihäänkärjet, kestävän kehityksen rooli arvonluonnissa sekä tulokset epävarmassa liiketoimintaympäristössä.



UPM on valinnut kolme kasvun painopistealuetta. Kilpailukykyinen sellutehdasinvestointimme Uruguayssa on merkittävä askel selluliiketoiminnalle ja UPM:n tuloskehitykselle. Erikoispakkausmateriaalit tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, joita tuoteinnovaatiot lisäävät. Biopolttoaineet ja biokemikaalit edustavat suuria kasvumarkkinoita vähentämällä liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja tarjoamalla kuluttajille kestävämpiä tuotteita. Biojalostamoinvestointimme Saksassa luo biokemikaaleissa täysin uutta liiketoimintaa.

Kestävä kehitys tarjoaa ainoan vakaan perustan pitkän aikavälin arvonluonnille. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, ja myötävaikutamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ilmastopositiivisella maankäytöllä, merkittävällä hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä sekä kestävän kehityksen mukaisilla tuotteilla, jotka korvaavat fossiilipohjaisia ​​materiaaleja.

UPM:n tase on erittäin vahva ja toimintamalli ketterä ja tehokas. Olemme siten varautuneet nykyiseen epävarmuuteen, ja voimme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista.

Kutsu, ohjelma ja webcast-lähetyksen rekisteröintitiedot julkaistaan ​​kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi