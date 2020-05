May 14, 2020 07:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 14.5.2020 KLO 14.00

PunaMusta Media -konserniin kuuluvassa PunaMusta Oy:ssä 22.4.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen piirissä oli PunaMusta Oy:n suurkuvatoimintojen sekä pienpainamisen kaikkien liiketoimintojen henkilöstö lukuun ottamatta Oulun ja Joensuun digi- ja arkkituotantoja.

Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa Vantaan yksikön kilpailukykyä ja tehostaa konsernin pienpainamisen ja suurkuvan toimintoja.

Yt-neuvottelujen tuloksena PunaMusta Oy vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä (9) henkilötyövuodella. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 0,6 miljoonan euron säästötavoite.

