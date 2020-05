May 15, 2020 04:20 ET

Soprano Oyj sisäpiiritieto 15.5.2020 klo 11.20



Sopranolle merkittävä rahoituspaketti

Soprano konserni on tänään sopinut yhteensä 2,46 miljoonan euron rahoituspaketista, joka sisältää viiden vuoden laina-ajalla yhteensä 1,085 miljoonan euron ja kolme vuoden laina-ajalla 0,415 miljoonan euron TyEL-takaisinlainat, 0,45 miljoonan euron tililimiittien korotukset sekä lisäksi 0,51 miljoonan euron nykyisten lainojen 12 kuukauden lyhennysvapaat.

Rahoituspaketti vahvistaa Soprano konsernin rahoitusta merkittävästi ja varmistaa kassan kestävyyden koronaviruksen aiheuttaman markkinoiden häiriötilanteen yli. Rahoituspaketti sisältää tavanomaisten laina- ja takausehtojen lisäksi osingonjakokiellon 31.12.2020 saakka.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Rahoituspaketin myötä konsernimme rahoitus on varmistettu ja kassa on vahva. Voimme nyt keskittyä nykyisen Pohjoismaisen koulutusliiketoiminnan palauttamiseen normaalille tasolleen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen. Lisäksi Sopranon uuden koulutusvientiprojektin aikainen rahoitus on varmistettu.

Sopranon hallituksen strategian mukaiset koulutusviennin investoinnit on nyt tehty, ensimmäinen suuri vientikauppa saatu ja nyt myös vientiprojektin rahoitus on kunnossa. Näyttävän referenssin ja yhtiön kehittämien digitaalisten ratkaisuiden myötä yhtiö luottaa entistä vahvemmin suomalaisen osaamisen viennin kasvuun.”



Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi

talousjohtaja Panu Kauppinen, +358 44 2363740, panu.kauppinen@soprano.fi



Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals



Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.



Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



Soprano Oyj

www.soprano.fi

www.mifacademy.com

Informator Tieturi Group

www.informator.se

www.tieturi.fi



Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi

www.infor.fi

www.jto.fi

www.fintra.fi