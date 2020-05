May 19, 2020 02:45 ET

May 19, 2020 02:45 ET

Efecte Oyj - Johdon liiketoimet - Fredrikson

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Fredrikson, Niilo

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Efecte Oyj

LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437005U8P0KDN6RKW34_20200518153329_9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000282868

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 9000 Yksikköhinta: 1.66667 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 9000 Keskihinta: 1.66667 EUR

Lisätietoja:

Taru Mäkinen

Talousjohtaja

Efecte Oyj

taru.makinen@efecte.com

040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com