May 25, 2020 09:20 ET

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2020 KLO 16.20

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.6.2020 lukien: Professori Outi Vaarala tutkimus- ja tuotekehitysjohtajaksi

Orion-konsernin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi on 1.6.2020 lukien nimitetty professori, lääketieteen tohtori Outi Vaarala. Vaarala on toiminut 10.6.2019 lukien Orionin Tutkimus- ja tuotekehitys -linjatoiminnossa syöpätutkimuksesta vastaavan johtajan tehtävässä.

Ennen Orionia Vaarala on johtanut lääketutkimusta ja -kehitystä kohdeproteiinien tunnistamisesta aina kliinisen vaiheen 2 tutkimuksiin hengitysteiden tulehdusten ja autoimmuunisairauksien saralla ensin AstraZenecalla Ruotsissa ja myöhemmin Medimmune/AstraZenecalla Yhdysvalloissa.

Lääketieteen tohtoriksi Outi Vaarala on väitellyt Helsingin yliopistossa immunologiasta. Vuonna 2000 Vaarala nimitettiin Ruotsissa Linköpingin yliopiston lastenimmunologian professoriksi ja valittiin vuonna 2015 Lundin yliopiston autoimmuunisairauksien professoriksi.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa:

”Orionin tutkimus ja tuotekehitys on mielenkiintoisessa vaiheessa. Toimintomme on viimeisten vuosien aikana kehitetty tunnustetuksi maailmanluokan organisaatioksi, joka on myös saavuttanut merkittäviä tuloksia. Outi Vaaralalla on erinomainen tausta ja kokemus kansainvälisen lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen johtotehtävistä sekä pitkä kokemus immunologiasta. Vaaralalla on myös merkittävä ura akateemisessa maailmassa. Hän on julkaissut yli 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa. Toivotan Outin lämpimästi tervetulleeksi konsernin johtoryhmän jäseneksi.”

Outi Vaarala toteaa:

”Olen nyt noin vuoden ajan johtanut Orionissa syöpätautien tutkimusta. Työssäni olen saanut nähdä, miten vahvaa osaamista ja asiantuntemusta Orionissa laajalti on. Siksi otan uuden haasteen vastaan suurella innolla. Yksin ei kukaan lääkkeitä kehitä, vaan yhteistyöllä on iso merkitys lääketutkimuksessa. Suomella ja Orionilla on paljon annettavaa alkuperälääketutkimukselle, ja samanaikaisesti kansainvälinen verkostoituminen on tärkeä osa Orionin tutkimuksen ja kehityksen toimintaa. Erityisesti tähän aion myös uudessa työssäni panostaa”.

LIITE: Outi Vaaralan henkilötiedot

Outi Vaarala



Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 1990

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopisto, 1991

Lastenimmunologian professori, Linköpingin yliopisto, Ruotsi, 2000

Autoimmuunisairauksien professori, Lundin yliopisto, Ruotsi 2015

s. 1962

Johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj 1.6.2020 lukien

Ura

2019- Johtaja, Syöpätutkimus, Orion Oyj 2018-2019 Johtaja, Respiratory Inflammation and Autoimmunity, Medimmune/AstraZeneca, Yhdysvallat 2017-2018 Johtaja, Keuhkoimmunologian lääkekehitys, AstraZeneca, Ruotsi 2014-2017 Johtaja, Translationaalinen tutkimus, AstraZeneca, Ruotsi 2014 Johtaja, Rokotusten ja immuunisuojan osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2005-2014 Tutkimusprofessori, Immuunivaste-yksikön johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Luottamustehtävät

2005-2014 Euroopan lääkeviraston (EMA) pysyvä asiantuntija

Julkaisut

Yli 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa (mm. Science Translational Medicine, Cell Host Microbes, JAMA, New England Journal of Medicine, the Lancet, and Journal of Immunology).





