Cramo Oyj Pörssitiedote 28.5.2020 klo 19.30 EET

Välimiesoikeus on vahvistanut Boels Topholding B.V.:n lunastusoikeuden Cramo Oyj:n osakkeisiin

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on 28.5.2020 vahvistanut, että Boels Topholding B.V.:llä (”Boels”) on oikeus lunastaa Cramo Oyj:n (”Cramo”) vähemmistöosakkeet ja että Boelsilla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron maksamisesta.

Cramo on 12.5.2020 jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle Cramon osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että Cramon osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Boels on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Cramon osakkeisiin.

Cramon käsityksen mukaan Boelsin lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki Oy tulee tavanomaisen markkinakäytäntönsä mukaisesti keskeyttämään kaupankäynnin Cramon osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n erillisen tiedotteen mukaisesti. Vakuuden asettamisesta ja sitä seuraavasta Cramon osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tullaan tiedottamaan aikanaan erillisellä pörssitiedotteella.

Ville Halttunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 050 346 0868, sähköposti: ville.halttunen@cramo.com







