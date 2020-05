May 29, 2020 00:59 ET

06:00 Lontoo, 08:00 Helsinki, 29.5.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON PURKANUT OSAKEVAIHTOSOPIMUKSEN JA PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Pörssitiedote

Afarak julkaisi 29.5.2019 tiedotteen koskien kahta suunnattua osakeantia. Kyseiset osakeannit liittyvät kahteen sopimukseen, joilla Afarak kasvattaa omistustaan eräissä Etelä-Afrikan kaivoskohteissa.

Muuttuneiden olosuhteiden johdosta toinen näistä yllä mainituista järjestelyistä, joka oli tarkoitus totuttaa osakevaihtona, on nyt purettu.

Samanaikaisesti Afarak on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista (”Osakeanti”), jossa yhteensä 2.123.343 Yhtiön hallussa olevaa osaketta annetaan Yhtiön etelä-afrikkalaiselle tytäryhteisölle Chromex Mining Company (Pty) Ltd –yhtiölle (“Chromex SA”) sellaisen Chromex SA:ta koskevan omistusjärjestelyn mahdollistamiseksi, jonka lopputuloksena saadaan lisäomistusoikeutta kaivosvarallisuudesta Etelä-Afrikassa. Tämä hyödyttää Yhtiötä konsernin emoyhtiönä. Näin ollen osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen ja maksuttoman annin toteuttamiseen on Yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakeanti toteutetaan Afarakin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Afarakin varsinaisen yhtiökokouksen 25. kesäkuuta 2019 antaman valtuutuksen nojalla.

Järjestelyn suhteellisen vaatimattoman kokoluokan takia ja sen vuoksi, että Yhtiö kasvattaa omistusosuuttaan jo hallitsemissaan kohteissa, Yhtiö ei odota järjestelyn vaikuttavan konsernin vuoden 2020 taloudelliseen tulokseen.

Helsingissä, 29.toukokuuta.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).