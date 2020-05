May 29, 2020 02:00 ET

May 29, 2020 02:00 ET

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 29.5.2020 klo 09:00

Tammikuu - maaliskuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 6,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa), muutos oli -14,6%.

·Käyttökate (EBITDA) -0,7 milj. euroa (-0,4 milj. euroa), -10,7% liikevaihdosta (-5,1%).

·Liiketulos -1,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa), -22,8% liikevaihdosta (-16,2%).

·Nettotulos -2,1 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), -32,9% liikevaihdosta (-14,4 %).

·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) 0,00 euroa (0,00 euroa).

·Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 235 (270), vähennystä 13,0%.

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen:

Digitalist Group yhdistää brändi-, design- ja teknologiaosaamista ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille kohderyhmilleen huippuluokan asiakaskokemuksia.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana olemme jatkaneet töitä kannattavuuden parantamiseksi. Nämä tavoitteet ovat keskeisiä myös tilivuoden toisella neljänneksellä.

Yhtiössä oli maaliskuun lopussa yhteensä 235 työntekijää (vähennystä 13%), joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta viidessä eri maassa. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Digitalist Groupilla on mm. Helsingissä, Tukholmassa, Lontoossa ja Vancouverissa eri osaamisalueihin keskittyvät studiot, joissa työskentelee kovan tason osaajia strategia- ja brändisuunnittelijoista design- ja teknologia-asiantuntijoihin.

Digitalist Groupin suurimpien asiakkuuksien joukossa ovat mm. Honda, Volvo ja Tikkurila. Muita merkittäviä asiakkaitamme ovat mm. Fredman, Spotify, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kulturhuset Stadsteatern, ja Väestörekisterikeskus.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Olemme päättäneet jatkaa nykyisen strategian mukaisesti. Erityishuomioita ja tarkennuksia tulevat edelleen vaatimaan kannattava kasvu sekä yrityksen avainviestien kiteyttäminen muuttuneeseen maailmaan sopivaksi.

Digitalist Groupilla on erittäin hyvät lähtökohdat avustaa asiakasyrityksiä uusiutumaan, hakemaan palautetta LeanLab-käyttäjätutkimustyökalulla ja parantamaan asiakas- ja työntekijäkokemusta – erityisesti verkossa. Uskon, että asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on yhä tärkeämpi prioriteetti asiakkaillemme. Avainasemassa on kyky jalostaa ja ymmärtää asiakasdataa ja mukautua nopeasti.

Maaliskuussa konsernissa aloitettiin laaja tehostamisohjelma, johon kuului Suomessa yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön varautui nopeasti koronaviruksesta (COVID-19) aiheutuviin asiakkaiden tilauksien ja toimitusten muutoksiin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin. Uskon, että tehostamisohjelma antaa hyvän perustan kohti parempaa kannattavuutta.

/ Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2020 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2019 ja käyttökatteen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2019.

MUITA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA



Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

7.4.2020 Yhtiö päätti koko konsernin henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö arvioi saavansa uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpiteiden kautta arviolta 2,3 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Yhtiö piti 14.4.2020 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin ja Maria Olofssonin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen. Lisäksi kokouksessa päätettiin että valiokunnan lakkautetaan toistaiseksi. Aiemmin yhtiön hallituksella on ollut tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

16.4.2020 Ulrika Mengshoel Wedelin nimitettiin yhtiön johtoryhmän jäseneksi.

30.4.2020 Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy sopi 2,0 miljoonan euron lainan maksuohjelman muutoksesta Nordea Bank Oyj:n kanssa. Uuden maksuohjelman mukaan laina-aikaa jatketaan kahdella vuodella 4/2025 saakka ja lyhennykset alkavat 4/2021.

Osavuosiraportin julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, puh. +358 40 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

Interim CFO Mervi Södö, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

