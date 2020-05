May 29, 2020 07:00 ET

Dovre Group Oyj Johdon liiketoimet 29.5.2020 klo 14.00





Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo Ilari

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Koskelo, Ilari

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj

LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24



Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20200529112240_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-29

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008098

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot:

(1): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 0,23 EUR

(2): Volyymi: 11 549 Yksikköhinta: 0,23 EUR

(3): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 0,23 EUR

(4): Volyymi: 25 000 Yksikköhinta: 0,23 EUR

(5): Volyymi: 58 047 Yksikköhinta: 0,23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:

(5): Volyymi: 100 000 Keskihinta: 0,23 EUR





Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Mari Paski, talousjohtaja

mari.paski@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

