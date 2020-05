May 29, 2020 10:14 ET

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 29.05.2020





Nordic ID Oyj:n hallitus on päättänyt alentaa yhtiön aikaisempaa pitkän aikavälin tulosohjeistusta. Listautumisen yhteydessä asetettuja kasvutavoitteita ei saavutettu vuosien 2018 – 2019 aikana. Laiteportfolion uudistuksen viivästyminen ja sen aiheuttama laitemyynnin hidastuminen ovat vaikuttaneet yhtiön liikevaihdon kasvuvauhtiin heikentävästi. Lisäksi vuoden 2020 aikana epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt erityisesti globaalin koronaviruspandemian myötä, jonka seurauksena merkittävimmät Nordic ID:n markkina-alueet Euroopassa ovat kärsineet huomattavasti. Keskeiset asiakastoimialat, kuten muoti- ja vaateteollisuus sekä matkailu ovat kärsineet muuttuneesta tilanteesta.

Edelliseen perustuen uusi pitkän aikavälin taloudellinen ohjeistus on:

Nordic ID:n tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA).

Kuluvan tilikauden osalta yhtiö ennustaa liikevaihdon jäävän 2019 tilikauden tasolle. Yhtiö ei jatkossakaan anna lyhyen aikavälin ennusteita kuluvan tai tulevan tilikauden osalta.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:

Listautumisen yhteydessä 5.11.2018 yhtiö kertoi liikevaihdon kasvutavoitteekseen seuraavan viiden (5) vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Yhtiön tavoitteena oli ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi