June 01, 2020 02:00 ET

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

1.6.2020 klo 9.00

Aktian ja Alandian henkivakuutuskannan yrityskauppa saatettu päätökseen

Aktia Pankki Oyj ja Alandia Försäkring Abp (Alandia Vakuutus) tiedottivat 19.12.2019, että Aktia Henkivakuutus Oy ja henkivakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ovat sopineet Alandian henkivakuutuskannan myymisestä Aktialle. Finanssivalvonta on nyt hyväksynyt kannansiirron, ja yrityskauppa on 31.5.2020 saatettu päätökseen.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia on Alandia Försäkringin tytäryhtiö ja sen vakuutuskanta koostuu noin 11 000 henkivakuutuksesta, joista suurinta osaa Aktia on hoitanut jo 56 vuoden ajan. Aktia on myös pääosin vastannut Liv-Alandian asiakkaiden asiakaspalvelusta siitä lähtien, kun Liv-Alandia lopetti uusien henkivakuutustuotteiden myynnin vuoden 2019 alussa. Vakuutussopimukset siirtyvät Aktialle nykyisillä ehdoilla eikä kannansiirto edellytä sen kohteena olevilta asiakkailta erityisiä toimenpiteitä.

Lisätietoja:

Juha Hammarén, varatoimitusjohtaja, Aktia Pankki ja hallituksen puheenjohtaja, Aktia Henkivakuutus

Puh. 010 247 6350, juha.hammaren@aktia.fi

Tony Karlström, toimitusjohtaja, Alandia Vakuutus

Puh. 040 509 4874, tony.karlstrom@alandia.com

