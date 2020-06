KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Yhtiön suurin osakkeenomistaja Accendo Capital on pyytänyt ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä alla olevien asioiden käsittelemiseksi.

SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. kesäkuuta 2020 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa: Karvaamokuja 2b, 6.krs, 00380 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 09.30.



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

KOKOUKSEN AVAAMINEN

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN



Accendo Capital, joka omistaa n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA



Accendo Capital, joka omistaa yhteensä n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:



Tatu Ylönen

Aino-Mari Kiianmies

Sampo Kellomäki

Henri Österlund (uusi jäsen)

Kai Tavakka (uusi jäsen)

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva osakkeenomistajan päätösehdotus, hallitukseen ehdotettujen uusien jäsenten esittelyt sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.6.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään tiistaina 23.6.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Esko Anttila, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.6.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 23.6.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 38.802.233 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia.



Helsingissä, 3. päivänä kesäkuuta 2020



SSH Communications Security Oyj



Hallitus





Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 549 9605

Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552