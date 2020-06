Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 5.6.2020 klo 10:30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkon-giin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja"). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Rekisteröintiasiakirja on sen koko voimassaoloajan saatavilla sähköisessä muodossa arviolta 5.6.2020 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/share-issues. Rekisteröintiasiakirjasta on mahdollista saada maksuton paperituloste tilaamalla se sähköpostitse osoitteesta communications@digitalistgroup.com tai postitse osoitteesta Digitalist Group Oyj, PL 486, 00101 Helsinki. Esite on julkaistu ja saatavana vain suomenkielisenä.

DIGITALIST GROUP OYJ

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

Mervi Södö, Interim CFO, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global

Liite