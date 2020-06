GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.6.2020 KLO 18.00

Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Goforen IT-arkkitehtuuripalvelujensa toteuttajaksi

Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Goforen vastaamaan sen IT-arkkitehtuuripalvelujen toteuttamisesta. Sopimuskausi on viisi vuotta ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on 5-10 miljoonaa euroa.

Hankinnan kohteena oli arkkitehtuuriin liittyvä asiantuntijatyö Patentti- ja rekisterihallituksen IT-projekteissa ja toimeksiannoissa. Hankittavat asiantuntijat tukevat muun muassa arkkitehtuurityötä asiointipalveluiden ja käsittelyjärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä, teknisessä ja toiminnallisessa vaatimusmäärittelyssä sekä arkkitehtuurisuunnittelussa.

Arvioitu työmäärä on 7 000-13 700 henkilötyöpäivää sopimuskaudella.

Tämä hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

