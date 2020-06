Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 8.6.2020 klo 08.45





Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste toukokuussa





Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Toukokuussa 2020 yhtiö myi 8 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 1,6 M€ (4,6 M€ 5/2019). Tämän vuoden aikana (1.1.2020-31.5.2020) yhtiön on myynyt yhteensä 46 asuntoa.

Vuokrauksen neliöpohjainen vuokrausaste oli 88,2 % (85,3 % 5/2019).

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Vuokrausaste koheni toukokuun aikana 88,2 prosenttiin. Ovaron työ vuokra-asuntojen kunnostuksessa ja panostuksissa vuokraukseen sekä markkinointiin kantaa hedelmää. Edelleen tyhjillään olevia asuntoja on meillä liikaa, mutta teemme kovasti työtä vuokraamisen puolesta sekä pyrimme myymään vuokraus-käyttöön sopimattomat asunnot.”

”Koronapandemian takia elämme erikoista aikaa. Esimerkiksi lyhytvuokrapalveluista, kuten Airbnb-vuokrauksesta on tullut paljon kohteita vuokramarkkinaan ja monen keikkatyöläisen asunto on irtisanottu, mikä on vaikuttanut vuokramarkkinaan. Vuokra-asuntojen kysyntä on pysynyt kohtuullisella tasolla, vaikka rajoitteita on ollut niin liikkumisen kuin asuntojen näyttöjen suhteen. Lähitulevaisuudessa työttömyyden kasvu voi tuoda maksuvaikeuksia, joihin pyrimme varautumaan.”





Ydintoiminnan vuokrausaste

Neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.5.2020 30.4.2020 31.12.2019

88,2 % 85,5 % 85,8 %





Helsinki 8.6.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

