Valmet toimittaa kokonaisen höyrykattilalaitoksen Norske Skogin Bruckin paperitehtaalle Itävaltaan.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Kattilalaitos luovutetaan asiakkaalle vuonna 2022.

Investointi parantaa tehtaan kilpailukykyä, pienentää sen hiilijalanjälkeä ja luo uutta liiketoimintaa painopaperituotannon oheen jätepolttoaineesta syntyvien tulojen myötä.

”Norske Skog Bruck päätyi Valmetin teknologiaratkaisuun hyvin toimivien referenssilaitosten ansiosta. Projekti jatkaa Norske Skog -konsernin tuotannon monipuolistamiseen ja ympäristömyötäisyyteen tähtääviä toimia ja on tärkeä merkkipaalu Bruckin tehtaan kehittämisessä”, sanoo Norske Skog Bruck GmbH:n toimitusjohtaja Enzo Zadra.

”Valmetin teknisesti vaativassa kattilalaitoksessa kaikki kehittyneen teknologian osat integroituvat saumattomasti yhteen ja auttavat tehdasta pääsemään tavoitteisiinsa. Valmetin teollisen internetin ratkaisuilla on tärkeä rooli kattilan suorituskyvyn ja kannattavuuden parantamisessa”, sanoo Valmetin energialiiketoiminnan johtaja Kai Janhunen.

Polttoaineteholtaan 56 megawatin kattila käyttää pääasiassa jätepolttoainetta, pulpperirejektiä, lietettä ja maakaasua. Kattila korvaa osittain olemassa olevien maakaasupolttoisten kattiloiden höyryntuotantoa sekä tuottaa lämpöä paperitehtaalle ja paikalliseen kaukolämpöverkkoon, mikä alentaa CO 2 -päästöjä.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin kokonaistoimitus sisältää Valmetin BFB -kattilalaitoksen, joka hyödyntää kerrosleijuteknologiaa. Pitkälle integroituun konseptiin kuuluu höyryn lopputulistus maakaasulla, letkusuodatin päästöjen hallintaan, katalyytti typenoksidipäästöjen alentamiseen, palamisilman kostutin sekä savukaasulauhdutin yhdistettynä pesuriin lämmöntuotannon ja päästöjen hallintaan. Lisäksi toimitus sisältää rakennukset, Valmet DNA -automaatiojärjestelmän päivityksen sekä Valmetin teollisen internetin (VII) ratkaisuja, kuten DNA Combustion Manager -sovelluksen palamisen hallintaan, DNA Boiler Sootblowing Manager -sovelluksen nuohouksen hallintaan ja VII-pilvipalveluita.

Tietoa asiakkaasta Norske Skog

Norske Skog on maailman johtavia painopaperinvalmistajia, ja sillä on vahva markkina-asema Euroopassa ja Australaasiassa. Konsernissa on kuusi paperitehdasta ja pellettiliiketoimintaa viidessä maassa. Sen vuosittainen painopaperin tuotantokapasiteetti on 2,3 miljoonaa tonnia ja pellettikapasiteetti 85 000 tonnia. Yhtiö myy sanomalehti- ja aikakauslehtipaperia myyntikonttoreiden ja agenttien kautta yli 80 maahan. Konsernissa työskentelee noin 2 300 työntekijää. Perinteisen painopaperi- ja pellettiliiketoiminnan lisäksi Norske Skog on käynnistänyt uusia kasvuhankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan sekä biokemiallisiin ja kuitutuotteisiin.

