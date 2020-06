June 09, 2020 03:00 ET

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.6.2020 KLO 10.00

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti on ensimmäinen suomalainen avoin impakti-rahasto



Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti on Suomen ensimmäinen avoin rahasto, joka tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä eli impaktia. Rahasto aloittaa sijoitustoiminnan 1.7.2020. Käynnissä on ennakkomerkintäaika, jolloin rahastoon voi sijoittaa ilman merkintäpalkkiota.

Rahaston sijoituskohteita ovat mm.

vihreät joukkolainat (engl. green bonds), joilla rahoitetaan ympäristöystävällisiä investointeja

mikrolainarahastot, jotka rahoittavat lainoja kehitysmaiden mikro- ja pienyrittäjille

tuuli- ja aurinkoenergiaan sijoittava Taaleri Aurinkotuuli II -rahasto

muut impakti-yhtiöihin tehtävät osake-, korko- ja vaihtoehtoiset sijoitukset

Taaleri Impaktin tavoitteena on sijoittaa yli puolet rahaston pääomista uusmerkintöjen kautta, jolloin pääomat ovat sijoituskohteiden käytössä kasvattamassa hyötyä tavoittelevan liiketoiminnan resursseja. Rahaston sijoitusten vaikutus on näin konkreettisempi kuin jälkimarkkinasijoituksissa, missä pääomat menevät osakkeiden ja joukkolainojen myyjille. Tämä on uutta avoimelle rahastolle.

Rahasto tavoittelee kaikilla sijoituksillaan riskikorjattua markkinatuottoa. Tuottotavoite koko rahastolle pitkällä aikavälillä on 4–5 % vuodessa. Rahasto raportoi saavuttamastaan impaktista vuosittain.

Lisätietoa erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktista löydät osoitteesta https://www.taalerivarainhoito.com/sijoitusratkaisut/yhdistelmaratkaisut/impakti .

Taaleri julkistaa myös Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuvan digivarainhoitopalvelun

Haluamme tuoda impakti-sijoittamisen kaikkien saataville ja Taalerin digitaalisessa varainhoitopalvelussa asiakkaille rakennetaan nyt myös impakti-sijoittamiseen keskittyneitä sijoitussalkkuja. Salkut koostuvat markkinoiden parhaista, kustannustehokkaista ja tiukat vastuullisuuskriteerit täyttävistä ETF-rahastoista ja Taaleri Impakti -rahastosta.

Taalerin digitaalisen sijoituspalvelun etuja ovat mm.

laaja hajautus ja sijoitussalkku, joka pidetään aina tasapainossa automaattisia ja älykkäitä algoritmeja käyttäen

konkreettinen ja raportoitu impakti, eli vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan

asiakaskohtaisesti määritetty salkun riskitaso

selkeä ja edullinen hinnoittelu

matala aloituskynnys – rakennamme hajautettuja salkkuja jo 1000 eurosta alkaen

Taalerin digitaalisen varainhoitopalvelun löydät osoitteesta https://www.impakti.fi/ .

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Robin Lindahl, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Pekka Samuelsson, sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset, Taaleri Varainhoito Oy, puh. 050 523 58 34, pekka.samuelsson@taaleri.com

Jussi Kallasvuo, johtaja, digitaaliset varainhoitopalvelut, Taaleri Varainhoito Oy, puh 040 503 8667, jussi.kallasvuo@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com