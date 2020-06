Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote

Jokainen rikos on mysteeri Rovion uudessa Small Town Murders -pelissä – ladattavissa nyt

Ratkaise pulmia ja mysteereitä uudessa Angry Birds -kehittäjien pelissä.





10. kesäkuuta 2020 – Espoo – Rovio Entertainment esittelee tänään uuden tarinankerronnallisen pulmapelin, Small Town Murders, jossa ratkotaan murhamysteerien ympärillä rentoja pulmatehtäviä. Peli on ollut ennakkomarkkinoinnissa valikoiduilla markkinoilla ja on nyt ladattavissa ilmaiseksi kautta maailman* iOS ja Android -laitteiden käyttäjille.

Small Town Murders on uuden IP:n mobiilipeli. Pelin tarina sijoittuu pieneen ja idylliseen Thornton Grove -kylään, jossa elämä vaikuttaa suureen kaupunkiin verrattuna rauhalliselta. Pelin edetessä pelaajat kuitenkin huomaavat, että kaikki ei ole aivan sitä miltä näyttää. Erakkomainen leski löydetään elottomana kotoaan, ja tästä saavat alkunsa toinen toistakin oudommat tapahtumat. Pelissä pelaajat sujahtavat juuri kylään muuttaneen kirjailijan Nora Mistryn rooliin, jonka tehtävänä on selvittää totuus yhdessä konstaapeli Shanahan ja kylässä asuvan Rouva Musgroven kanssa. Pelin teeman ‘ratkaise pulma, ratkaise mysteeri’ mukaisesti, pelaajat keräävät todisteita, seuraavat johtolankoja ja keräävät epäiltyjen listaa samalla ratkaisten pulmapelin tasoja.

’’Small Town Murders tarjoaa huumorilla höystetyn fantasiamaailman, jossa seikkailevat ainutlaatuiset ja omaperäiset hahmot’’, kertoo Alex Pelletier-Normand, Rovion peliliiketoiminnan johtaja. ‘’Tämän tyyliset teemat mukailevat peliportfoliomme muitakin rakastettuja pelejä, ja joita pelaajamme ovat jo tottuneet odottamaan esimerkiksi Angry Birds -peleiltämme. Small Town Murders -pelitiimi on myös onnistuneesti luonut uuden IP:n, jossa kiehtova tarinankerronta loksahtaa saumattomasti yhteen pulmapelin pelattavuuden kanssa ja tempaisee pelaajan tarinaan mukaan. Tuloksena onkin hauska ja pirteä peli, jossa ei pidä ottaa itseään liian vakavasti.’’

Tänään julkistettava Small Town Murders on uusin pelijulkaisu Rovion Puzzle-studiolta. Jokainen Rovion pelistudioista keskittyy kehittämään tietyn pelityypin pelejä. Rovion Puzzle-studion muita tuoreimpia pelijulkistuksia ovat Sugar Blast (syyskuu 2019) and Angry Birds Dream Blast (tammikuu 2019).

Kaikille harrastelijaetsiville kautta maan, Small Town Murders on nyt ladattavissa ilmaiseksi App Storessa ja Google Play –kaupoissa.

Lehdistömateriaaleja löytyy täältä ja Small Town Murders -pelivideo täältä .

