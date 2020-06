June 10, 2020 10:00 ET

June 10, 2020 10:00 ET

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 10.6.2020 klo 17.00

Heeros Oyj:n hallitus on päättänyt 26.5.2020 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti avainhenkilöille suunnatusta osakeannista. Avainhenkilöt ovat merkinneet osakeannin kokonaisuudessaan, eli yhteensä 60.000 uutta Heeros Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 2,37 euroa osakkeelta. Suunnatulla osakeannilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, yhteensä 142.200,00 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Heeros Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 4.459.963 osakkeeseen.

Suunnatun osakeannin perusteella merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään heinäkuun 2020 loppuun mennessä. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi, puhelin 050 549 5571

sähköposti marko.kauppi@tenendum.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.