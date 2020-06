Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 10.6.2020 klo 20.30 (EEST)

Nexstim Oyj: Optio-ohjelmien ja warranttien ehtojen muuttaminen

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut 25.5.2020 Ruotsissa ja 27.5.2020 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) ja hallitus on tänään 10.6.2020 päättänyt alentaa Yhtiön voimassa olevia optio-ohjelmien 2016B-C, 2017 ja 2018A-B sekä Yhtiön voimassa olevien warrantteja koskevien sopimusten eli osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien osakekohtaisia merkintähintoja.

Optio-ohjelmien ja warrant-sopimusten ehtojen mukaisesti osakekohtaisia merkintähintoja muutetaan siten, että näiden oikeuksien haltijoiden hallussa olevien optio-oikeuksien tai warranttien Osakeannin jälkeiset suhteelliset merkintähinnat pysyvät muuttumattomina. Näin ollen merkintähinnat muuttuvat seuraavasti:

Optio-ohjelma / Warrant Merkintähinta/osake ennen muutosta Uusi merkintähintä/osake Optio-ohjelma 2016B 0,92 eur 0,23 eur Optio-ohjelma 2016C 1,16 eur 0,30 eur Optio-ohjelma 2017 0,92 eur 0,23 eur Optio-ohjelma 2018A 0,26 eur 0,07 eur Optio-ohjelma 2018B 0,05 eur 0,01 eur Bracknor CBF1 4,94 eur 1,26 eur Bracknor CBF2 2,90 eur 0,74 eur Bracknor CBF3 1,95 eur 0,50 eur Bracknor CBF4 1,76 eur 0,45 eur Bracknor CBF5 1,68 eur 0,43 eur Bracknor CBF6 1,60 eur 0,41 eur Kreos 1,60 eur 0,41 eur

Muutetut optio-ohjelmien ja warranttien ehdot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/share-information/ .

NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja





Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com



Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com





