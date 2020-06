Nokia Oyj

Marco Wirén nimitetty Nokian talous- ja rahoitusjohtajaksi Kristian Pullolan jättäessä yhtiön

Espoo – Nokia on nimittänyt Marco Wirénin talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nykyisen talous- ja rahoitusjohtajan Kristian Pullolan jättäessä yhtiön. Wirén aloittaa Nokian palveluksessa 1.9.2020.

“Olen iloinen, että Marco aloittaa Nokian johdossa yhdessä tulevan toimitusjohtajamme Pekka Lundmarkin kanssa”, sanoi Rajeev Suri, Nokian nykyinen toimitusjohtaja. ”Aloitin seuraajasuunnittelun hallituksen tukemana jonkin aikaa sitten, ja tulevana toimitusjohtajanamme Pekka vei Marcon nimitykseen johtaneen prosessin päätökseen.”

”Marcolla on vankka talous- ja johtamiskokemus, palo toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä vahvoja näyttöjä saavutuksista”, sanoi Nokian tuleva toimitusjohtaja Lundmark. ”Lisäksi hän tuo mukanaan laajan kokemuksensa business-to-business -liiketoiminnasta sekä teknologiayhtiöistä. Odotan, että pääsemme tekemään tiivistä yhteistyötä ja olen vakuuttunut, että hänestä tulee erinomainen johtokunnan jäsen.”

Wirén, jonka toimipaikka tulee olemaan Espoossa, toimii tällä hetkellä Wärtsilän Energy -liiketoiminnan johtajana sekä Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäsenenä. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoille. Wirén on toiminut useissa talous- ja rahoitusjohtajan tehtävissä, mukaan lukien Wärtsilä Oyj Abp:n talous- ja rahoitusjohtajana, SSAB AB:n, maailmanlaajuisesti toimivan pitkälle erikoistuneen teräsyhtiön talous- ja rahoitusjohtajana sekä talousjohtajana Eltel Networksissä, joka toimittaa teknisiä palveluita sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialalla.

“Nokia on yksi maailman ikonisimmista kansainvälisistä yhtiöistä ja olen innoissani siirtymisestäni Nokiaan 5G-aikakauden lähtiessä todella liikkeelle”, Wirén sanoi. ”Arvostan suuresti Nokiaa ja sen kulttuuria ja odotan, että pääsen tukemaan yhtiötä arvonluomisessa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille tulevina vuosina.”

Wärtsilässä Wirén auttoi tekemään yhtiöstä johtavan energiavarastointiyrityksen, tehosti tuotevalikoimaa keskittyen ensisijaisiin arvonluontimahdollisuuksiin, paransi kassatilannetta, vahvisti investointipäätösten tekemistä ja laajensi automaation ja tekoälyn käyttöä. Hän toimii lisäksi hallituksen varapuheenjohtajana Neste Oyj:ssä, joka on markkina-arvoltaan 28 miljardin euron, uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoava yhtiö. Wirén on valmistunut Uppsalan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi.

Kristian Pullola, joka on toiminut talous- ja rahoitusjohtajana tammikuusta 2017 asti, jättää nykyisen tehtävänsä sekä Nokian johtokunnan 31.8.2020. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa noin vuoden loppuun asti sujuvan siirtymäkauden takaamiseksi. Nokia-uransa aikana Pullola on ollut keskeisessä roolissa merkittävien yritysjärjestelyiden toteuttamisessa, jotka ovat luoneet Nokiasta johtavan verkkoinfrastruktuuriyhtiön maailmanlaajuisesti. Näihin yritysjärjestelyihin lukeutuvat Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille sekä Alcatel-Lucentin osto. Lisäksi hän vastasi yhtiön suorituskyvyn johtamisen prosessien uudistamisesta ja auttoi karsimaan yhtiön kiinteitä kuluja merkittävästi. Pullola uudisti Nokian talousyksikön ja teki siitä modernin ja prosessikeskeisen liiketoiminnan kumppanin parantaen samalla yksikön tuottavuutta.

“Kristian on ollut Nokian palveluksessa 21 vuotta ja tiedän, että hän odottaa mahdollisuutta tarttua uusiin haasteisiin”, sanoi Suri. ”Hänen sitoutumisensa, arvopohjansa ja vahva usko Nokiaan ja sen arvoihin on toiminut meille kaikille esimerkkinä. Olen työskennellyt tiiviisti hänen kanssaan niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina, enkä olisi voinut toivoa sitoutuneempaa ja älykkäämpää kollegaa. Koko Nokia on hänelle hyvin kiitollinen, kuten olen minäkin.”

“Nokialla työskentely on ollut todellinen kunnia”, sanoi Pullola. ”Olen hyvin sitoutunut työskentelemään Marcon kanssa siirtymäkauden ajan ja vakuuttunut siitä, että Nokia on hyvässä asemassa parantamaan suoritustaan entisestään tulevaisuudessa. Tämä on ollut hieno kokemus, jota tulen aina arvostamaan.”

CV Marco Wirén

Syntynyt: 1966

Kansallisuus: Ruotsi ja Suomi

Kauppatieteiden maisteri, Uppsalan yliopisto, 1996

Ammatillinen kokemus

Wärtsilä Energy -liiketoiminnan johtaja ja Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäsen, 2018– ;

Wärtsilä Oyj Abp, johtokunnan jäsen ja talous- ja rahoitusjohtaja, 2013-2018;

SSAB, talous- ja rahoitusjohtaja, 2008-2013;

SSAB, Business Control -johtaja, 2007-2008;

Eltel Networks, talous- ja rahoitusjohtaja ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, 2002-2007;

NCC, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja talousjohtaja, 1995-2001

Luottamustehtävät

Neste Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja

