June 11, 2020 09:30 ET

June 11, 2020 09:30 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.6.2020 KLO 16.30



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 10.6.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partnerilta.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Athanase Industrial Partnerin omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 9.6.2020.

Athanase Industrial Partnerin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

% -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputus-

rajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen 4,80 % 4,80 % 1 004 034 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu) 6,35 % 6,35 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000150016 1 004 034 4,80 % YHTEENSÄ A 1 004 034 4,80 %

Tietoja liputusvelvollisesta.

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Athanase Industrial Partner 0,0 % 0,0 % 0,0 % Athanase Industrial Partners II KB 3,66 % 0,0 % 3,66 % Athanase Industrial Partners Fund II 1,14 % 0,0 % 1,14 %

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com