June 12, 2020 01:00 ET

Panostaja Oyj Mediatiedote 12.6.2020 klo 8.00





Hygga Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon ostopalvelujen tuottajaksi

Panostaja-ryhmään kuuluva Hygga Oy ja Helsingin kaupunki ovat solmineet 1.6.2020 sopimuksen suun terveydenhuollon ostopalvelujen tuottamisesta. Sopimuksen kokonaisarvon Hygga arvioi olevan noin 23 miljoonaa euroa. Palvelutuotanto alkaa 1.11.2020.

Sopimus kattaa Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisen seuraavien kolmen vuoden ajan. Sopimus sisältää myös vuoden mittaisen mahdollisen jatkokauden.

Käytännössä sopimus merkitsee Hyggalle 440-660 potilastyöhön liittyvän viikkotunnin työpanosta, mikä puolestaan tarkoittaa mittavaa uusien suun terveydenhuollon ammattilaisten työllistämistä.

Hygga on käynnistänyt sopimuksen johdosta merkittävän rekrytoinnin, jonka tavoitteena on luoda valmiudet yhtiön hammaslääkäritoiminnan merkittävään kasvuun. Palvelua varten yhtiöllä on jo käytössään Kampissa 18 hoitohuoneen tilakokonaisuus, minkä lisäksi yhtiön kliinisen henkilöstön määrä kasvaa huomattavasti.

”Sopimus on meille erittäin merkittävä. Sen myötä pääsemme palvelemaan kymmeniä tuhansia uusia asiakkaita vuodessa samalla, kun Hyggan tunnettavuus suun terveydenhuollon toimijana vahvistuu. Sopimuksella on lisäksi merkittävä työllistävä vaikutus. Olemmekin aloittaneet 30 suun terveydenhuollon ammattilaisen rekrytoinnin”, Hyggan toimitusjohtaja Jussi Heiniö sanoo.

Hyggan tavoitteena on jatkaa nykyistä yritysasiakkaille suunnattua ”kerralla kuntoon” -mallin mukaista toimintaa. Jatkossa Hygga kehittää toimintamalliaan yhdessä kaupungin ostopalvelutoiminnan kanssa.

Hankkeen myötä Hyggan klinikka kasvaa yhtiön arvion mukaan Suomen suurimmaksi yksityiseksi suun terveydenhuollon yksiköksi, jonka sijainti keskellä Helsinkiä mahdollistaa asiakkaiden poikkeuksellisen sujuvan palvelun.

Hygga on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2015. Tänä aikana yhtiö on uudistanut perinteistä terveydenhuollon liiketoimintamallia niin suun kuin yleisterveydenhuollon alalla. Hygga vahvistaa edelläkävijyyttään erityisesti terveydenhuollon digitaalisten järjestelmien ja palvelujen kehittäjänä.

“Hyggan kasvun kansainvälinen potentiaali alkoi todentua keväällä, kun yhtiön palveluliiketoiminnan ensimmäiset sopimukset Keski-Eurooppaan solmittiin. Näemme Hyggan kasvupotentiaalin vahvana niin kotimaan kuin kansainvälisessä markkinassa”, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne toteaa.





Lisätiedot

Atte Niittylä, varatoimitusjohtaja Hygga Oy

atte.niittyla@hygga.com , +358 50 323 8047

Minna Telanne, kehitysjohtaja Panostaja Oyj

minna.telanne@panostaja.fi , +358 400 172 477



Hygga Oy on suomalainen yritys, jonka tavoitteena on tehdä terveydenhuollosta entistä sujuvampaa ja asiakkaan kannalta miellyttävämpää. Hygga tarjoaa uudenlaisen tavan tuottaa terveydenhuollon palveluita henkilöstön voimavaroja sujuvasti hyödyntäen ja tiedolla johtaen. Innovatiivinen ja ainutlaatuinen toiminnanohjausjärjestelmä, Hygga Flow, parantaa toiminnan hallittavuutta, edistää merkittävästi henkilöstön tyytyväisyyttä, lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakaskokemusta nykyaikaisin keinoin. Hygga Flow-toimintamalli on suunniteltu toimimaan koko terveydenhuollon sektorilla. Hygga kuuluu Panostaja-ryhmään. www.hygga.fi www.hyggasolutions.com