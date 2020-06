June 12, 2020 08:15 ET

June 12, 2020 08:15 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 12.6.2020 KLO 15.15

Asiakastieto Group vaihtaa nimensä Enento Groupiksi

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tänään 12.6.2020 päättänyt muuttaa yhtiön toiminimen Enento Group Oyj:ksi, englanniksi Enento Group Plc.

Enento Group on viime vuosina kasvanut paikallisesta toimijasta pohjoismaiseksi asiantuntijayritykseksi. Nimenmuutos tukee tavoitettamme jatkaa edelleen kasvuamme, lisätä palvelutarjontaamme Pohjoismaissa sekä luoda pohjaa pohjoismaisen presenssimme vahvistamiselle.

Enento-nimi tulee latinankielisestä sanasta Nento, joka tarkoittaa yhteen kietomista. Tätä Enentossa tehdään päivittäin keräämällä ja jalostamalla tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä.

Enento Group julkisti 8.5.2020 strategian vuosille 2020 – 2023. Enentolla on strategiakaudelle kolme päätavoitetta: säilyttää ja vahvistaa johtava asema luottotietotoiminnassa, tulla ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tietoon perustuvissa liiketoiminnan palveluprosesseissa ja tulla johtavaksi yritystiedon toimittajaksi. Innovaatioihin keskittyminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavan innovatiivisen organisaation sekä pohjoismaisen alustan rakentaminen mahdollistavat sen, että Enento pystyy saavuttamaan nämä tavoitteet.

”Olemme olleet jo yli vuosisadan edelläkävijöitä vastuullisen luotonannon edistämisessä ja ylivelkaantumisen hillitsemisessä. Tänä päivänä Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka jatkaa tulevaisuudessakin tiedon tuottamista ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan käyttöön. Uusi nimi tekee meistä entistäkin yhtenäisemmän ja vahvemman pohjoismaisen toimijan”, sanoo Jukka Ruuska, Enento Goupin toimitusjohtaja.

Enento Groupin maakohtaiset brändit ovat jatkossakin Asiakastieto ja Emaileri Suomen-markkinoilla, UC, Allabolag ja Proff Ruotsin-markkinoilla sekä Proff Norjassa ja Tanskassa. Konsernin nimenmuutoksen yhteydessä lanseeraamme uuden yhtenäisen visuaalisen identiteetin kaikille paikallisille brändeille.

Osakkeen nykyinen kaupankäyntitunnus ATG1V muuttuu tunnukseksi ENENTO.

Lisää Enento Groupista verkkosivuilta enento.com

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.