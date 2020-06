June 15, 2020 08:30 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.6.2020 KLO 15.30

Asiakastieto Groupin uusi toiminimi Enento Group on rekisteröity kaupparekisteriin

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.6.2020 päätti muuttaa yhtiön toiminimen Enento Group Oyj:ksi, englanniksi Enento Group Plc. Nimenmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 15.6.2020.

Yhtiön nimi arvo-osuusjärjestelmässä ja pörssin kaupankäyntijärjestelmässä muuttuu 16.6.2020. Osakkeen nykyinen kaupankäyntitunnus ATG1V muuttuu toiminimen muutoksen seurauksena ja 16.6.2020 alkaen yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on ENENTO.

Uudet perustiedot:

Yhtiön nimi: Enento Group Oyj

Osakkeen kaupankäyntitunnus: ENENTO

ISIN-koodi: FI4000123195

ENENTO GROUP OYJ

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V ja 16.6.2020 alkaen ENENTO.