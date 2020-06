RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 16.6.2020 klo 15.30





RAUTE OYJ VAHVISTAA DIGITALISAATIO-OSAAMISTAAN OSTAMALLA HIOTTU OY:N OSAKEKANNAN ENEMMISTÖN



Raute Oyj on tänään 16.6.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Oulussa toimivan Hiottu Oy:n osakekannan enemmistön. Yhtiössä työskennelleet omistajat jatkavat yhtiön palveluksessa.



Vuonna 2005 perustettu Hiottu on ohjelmistopalveluja tarjoava yhtiö, jonka erikoisosaamista ovat erilaiset konenäköratkaisut ja muut vaativan teollisuusympäristön järjestelmäratkaisut. Hiottun palveluihin kuuluvat ohjelmistokonsultointi ja projektinhallinta, konenäköohjelmointi ja -järjestelmät, teollisuusohjelmointi sekä web-ohjelmointi.

Hiottu Oy täydentää Rauten digitalisaatio-osaamista ja yhtiön ostaminen on osa jo aiemmin raportoitua digitalisaatioon panostamista. Hiottu on aiemmin toiminut Rauten yhteistyökumppanina. Hiotun liikevaihto vuonna 2019 oli 0,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 11 henkilöä.



Hiottu -liiketoimintaa jatketaan erillisenä osakeyhtiönä Oulussa ja koko henkilöstö jatkaa yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Hiottu palvelee myös Raute -konsernin ulkopuolisia asiakkaita kuten aiemminkin. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Satu Lapinlampi.



Yrityskauppa toteutetaan osakekauppana ja kaupan jälkeen Rauten omistusosuus on 80%. Yhtiön perustajiin kuuluva Kari Lapinlampi omistaa kaupan jälkeen 20% ja jää myös yhtiön palvelukseen. Kaupan ehdoissa on myös sovittu vähemmistöosuuden lisäkaupan ehdoista siirtymäajan jälkeen.



Toimitusjohtaja Tapani Kiiski toteaa: ”Hiotun ostaminen on yhtiön strategian mukainen panostus digitalisaatioon ja vahvistaa omalta osaltaan Rauten erinomaista konenäköosaamista. Yhtiö liitetään Metrix -liiketoimintaan, johon aiemmilla yrityskaupoilla ostetut Mecano Group Oy sekä Metriguard Inc myös kuuluvat.”

Tämä yrityskauppa ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2020. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.



RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.