TAALERI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 16.6.2020 KLO 19.30

Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa

Taaleri Energia on myynyt 93 prosenttia Yhdysvalloissa sijaitsevasta Truscott-Gilliland East -tuulipuistohankkeestaan Taaleri SolarWind II -rahastolle, tanskalaiselle infrastruktuurirahasto AIP:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja ranskalaiselle uusiutuvan energian tuottajalle Akuo Energylle. Taaleri Energia jää hankkeeseen vähemmistöosakkaaksi 7 prosentin osuudella. Irtautumisella ei ole tulosvaikutusta tammi-kesäkuun 2020 tulokseen, vaan tulosvaikukset hankkeesta tullaan kirjaamaan myöhemmin. Taaleri Oyj:n 17.4.2020 tammi-kesäkuulle 2020 antama tulosohjaus säilyy ennallaan.

Taaleri Energia osti tuulipuistohankkeen tammikuussa 2018 ja kehitti sen rakennusvalmiiksi yhdessä myyjän, NorthRenew Energyn, kanssa. Tuulipuistohanke on Taaleri Energian ensimmäinen uusiutuvan energian hanke Yhdysvalloissa.

Investoinnin rahoitus tulee BHE Renewablesilta (Berkshire Hathaway Energyn tytäryhtiö) tax equityn muodossa ja NORD/LB, Mizuho, Santander ja Societe Generale toimivat hankkeen rakennusaikaisina rahoittajina.

Tuulipuistohanke sijaitsee Knoxin piirikunnassa Texasissa. Kooltaan 336 megawatin tuulipuisto on yli 450 miljoonan dollarin investointi Pohjois-Amerikan uusiutuvan energian sektoriin. Valmistuttuaan tuulipuiston sähkön tuotanto kattaa noin 115 000 kotitalouden energian tarpeen ja sähkön tuotannon vuotuinen hiilidioksidikompensaatio on noin 604 000 tonnia.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia hallinnoi 1,6 GW:n tuuli- ja aurinkosähköportfoliota ja on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 116 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin 1,4 prosenttia koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.



www.taalerienergia.com

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoa:

Robin Lindahl, Toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Minna Smedsten, Talousjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Kai Rintala, Toimitusjohtaja, Taaleri Energia, puh. 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com

Taaleri lyhyesti



Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:



www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi



www.fellowfinance.fi



Taaleri Twitterissä



Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com