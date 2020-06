June 24, 2020 04:02 ET

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 24.6.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa Recovery Boiler Optimizer -soodakattilan optimoivan prosessisäätöratkaisun (APC) Asia Symbol (Shandong) Pulp and Paperille Kiinaan. Yhtiön sellulinjan (PL12) talteenottolinjalle asennettava ratkaisu auttaa asiakasta laskemaan tuotantokustannuksia, vähentämään prosessivaihteluita, optimoimaan prosessin ohjausta ja parantamaan tuotantotehokkuutta.

Lisäksi Asia Symbolin tilaukseen sisältyy vuosittainen palvelusopimus, joka kattaa PL12-sellulinjalle aiemmin asennetut analysaattorit. Palvelusopimus kattaa esimerkiksi asiantuntijatuen sekä auditointi-, seisokki-, kunnossapito- ja etäpalvelut suorituskyvyn optimointiin ja ylläpitoon.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitus tapahtuu vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

”Asia Symbolilla ja Valmetilla on pitkä yhteistyösuhde. Valmetin asiantuntijat kuuntelivat meidän tarpeitamme ja tarjosivat juuri haluamamme ratkaisun. Valmetin optimoivien prosessisäätöjen avulla saavutamme parhaan soodakattilan palamistehokkuuden ja vakaan suoristuskyvyn tällä sellulinjalla”, sanoo Wang Bin, Asia Symbolin automaatio-osaston johtaja.

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme tarjota optimoivia prosessisäätöjä Asia Symbolille. Hyväksi todistetun automaatioteknologiamme myötä olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme auttamaan asiakasta saavuttamaan heidän suorituskyky- ja säästötavoitteensa”, sanoo Chuang Zhao, Valmetin Kiinan Automaatio-liiketoiminnan myyntipäällikkö.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus koostuu Valmet Recovery Boiler Optimizer -soodakattilan optimoivasta prosessisäätöratkaisusta. Valmet APC on osa Valmetin teollisen internetin tarjontaa, ja se yhdistää optimoivat prosessisäädöt sekä prosessien ja toiminnan optimoinnin.

Tietoja asiakkaasta Asia Symbol

Asia Symbol (Shandong) Pulp and Paper on tällä hetkellä Kiinan suurin puusellun tuottaja. Se on edelläkävijä sellun- ja paperinvalmistuksen teollisissa uudistuksissa, teknologisessa kehityksessä ja ympäristön huomioon ottamisessa. Asia Symbolin päätuotteita ovat valkaistu lehtipuusellu (BHKP), valkaistu havusellu (NBSK), liukosellu (DP), nestepakkauskartonki ja korkealaatuinen valkaistu kartonki.

