CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 25.6.2020 KLO 14

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut tilauksen neljän 62,000 dwt:n lastinkäsittelynosturin toimittamisesta yleisrahtialuksiin, jotka rakennetaan Aasiassa.

Tilaukseen sisältyy MacGregor OnWatch Scout -digitaalinen palvelu, joka seuraa olosuhteita ja ennakoi huoltotarpeita. Näin sen tukee nostureiden maksimaalista käyttövalmiutta ja suorituskykyä käyttöönoton jälkeen.



Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauskantaan. Toimitukset alkavat vuoden 2021 toisella neljänneksellä, ja ne saadaan päätökseen vuoden 2021 neljännen neljänneksen aikana.



”Olemme hyvin iloisia siitä, että asiakas on luottanut tuotteidemme laatuun sekä tietämykseemme ja osaamisemme tässä vaikeassa markkinatilanteessa ja tehnyt tämän merkittävän sopimuksen kanssamme”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.





Lisätietoja

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com



Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor

P. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com



MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, NMF-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp-, Triplex- ja TTS-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.



Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com



MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite