Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pekka Jalovaara

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ

LEI: 743700BYSBP0PCR6N767

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700BYSBP0PCR6N767_20200623141255_9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

ISIN: FI4000440219

Instrumentin nimi: BBS-Bioactive Bone Substitutes OYj osakkeen merkintäoikeus

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 461 450 Yksikköhinta: ,216 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 461 450 Keskihinta: ,216 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000260583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 17 000 Yksikköhinta: 4,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 17 000 Keskihinta: 4,2 EUR

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jarmo Halonen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ

LEI: 743700BYSBP0PCR6N767

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700BYSBP0PCR6N767_20200625170441_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000260583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 14 719 Yksikköhinta: 4,2 EUR

(2): Volyymi: NaN Yksikköhinta: NaN EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 14 719 Keskihinta: 4,2 EUR

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Oili Halonen

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Jarmo Halonen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ

LEI: 743700BYSBP0PCR6N767

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700BYSBP0PCR6N767_20200625170844_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000260583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4 751 Yksikköhinta: 4,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 4 751 Keskihinta: 4,2 EUR

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puh: +358 40 7080 307

Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 25.6.2020 klo 20:15 (UTC +3:00) edellä mainitun henkilön toimesta.

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luunmurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® Paste, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se.