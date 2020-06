June 26, 2020 03:30 ET

June 26, 2020 03:30 ET

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 26.6.2020 klo 10.30

INVESTORS HOUSEN TJ ROININEN UUDESSA KIRJASSA – ’SUOMESTA MAAILMAN PARAS PAIKKA YRITTÄÄ’’

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roinisen uusi kirja ’’Maailman paras paikka yrittää’’ julkaistiin tänään. Kirja piirtää kuvaa Suomen ja yrittämisen mahdollisuuksista 2020-luvulla. Siinä myös haastetaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion totuttuja itsestäänselvyyksiä sekä kuvataan Suomen tie kohti maailman parasta paikkaa yrittää ja kohti yhteiskuntavastuullisia yrityksiä.

Kirja on hankittavissa mm Amazon ja Elisa Kirja – verkkokaupoista.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Tavoite tehdä Suomesta maailman paras paikka yrittää on maan hyvinvoinnin paras tae. Yrittäjyys generoi kasvua ja hyvinvointia. Siksi sille on luotava lisää tilaa kaikilla yhteiskunnan lohkoilla ja keinoilla. Tilanne, jossa julkiset menot ovat yli puolet BKT:stä, on haasteellinen. Kestävä kehitys edellyttää yrittäjyyden vahvistumista koko yhteiskunnassa.

Samalla yritysten ja yrittäjien on otettava vastuuta toiminnastaan yhteiskunnassa. Vaikka yritysten keskeinen osakeyhtiölain mukainen tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen, on niiden tunnistettava vaikuttavuutensa tulosta laajemmin. Uskon, että huomisen voittajia ovat yhteiskuntavastuun tunnistavat yrittäjät ja yritykset.’’

Helsinki 26.6.2020

Toimitusjohtaja Petri Roininen

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669