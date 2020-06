SCANFIL OYJ SISÄPIIRITIETO 29.6.2020 KLO 16.00

SCANFIL MYY KIINAN HANGZHOUN YKSIKÖN JA PÄIVITTÄÄ VUODEN 2020 NÄKYMÄNSÄ

Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n hallitus on päättänyt myydä Kiinassa Hangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd.:n koko osakekannan 18,4 milj. euron kauppahinnalla Hangzhou Cabinet Technology Co., Ltd.:lle. Osapuolten allekirjoittaman kauppakirjan mukaan kaupan lopullinen toteutuminen on ehdollinen eräiden tavanomaisten ennakkoehtojen täyttymiselle, joiden arvioidaan toteutuvan lähiviikkojen aikana. Scanfil-konserni kirjaa kauppasumman vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle.

Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd. on ohutlevymekaniikkaan keskittyvä tehdas, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli 29 milj. euroa ja liikevoitto oli 2,2 milj. euroa. Tehtaan työntekijämäärä 31.3.2020 oli noin 400 henkilöä. Scanfil keskittää Kiinan toimintonsa Suzhoun elektroniikan valmistukseen ja vaativaan integrointiin keskittyvälle tehtaalle. Scanfil tulee myös tulevaisuudessa käyttämään Hangzhoun tehtaan mekaniikkapalveluja.

Hangzhou Cabinet Technology Co., Ltd. on kiinalainen mekaniikan valmistaja, joka laajentaa toimintaansa ja jatkaa Hangzhoun tehtaan tuotantoa. Koko Hangzhoun tehtaan henkilöstö jatkaa uuden omistajan palveluksessa kaupan toteuduttua.

Kaupan vaikutuksesta Scanfil päivittää vuoden 2020 näkymänsä ja arvioi kaupan jälkeen vuoden 2020 liikevaihdon olevan 580 – 620 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38 – 42 milj. euroa. Aiemmin Scanfil arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 43 milj. euroa.

Kaupan tuoma kertaluonteinen positiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 11 milj. euroa. Lopullinen tulosvaikutus määräytyy kaupan toteutumisen hetkellä.

”Olen tyytyväinen, että löysimme Hangzhoun mekaniikkayksiköllemme hyvän ostajan, joka tuo tehtaalle uutta asiakaskuntaa ja myös tuntee paikallisen mekaniikkamarkkinan erinomaisesti. Uskon, että uusi omistaja pystyy kehittämään Hangzhoun tehtaan toimintaa positiivisesti pitkälle tulevaisuuteen. Tarkoituksenamme on jatkaa yhteistyötä Hangzhou Cabinet Technology kanssa, joka tulee toimittamaan mekaniikkaosia Suzhou elektroniikka- ja integrointitehtaamme tarpeisiin.” sanoo Petteri Jokitalo, CEO Scanfil.

”Olemme iloisia päästessämme yhdistämään voimamme Scanfil Hangzhoun ja sen erittäin osaavan henkilöstön kanssa. Scanfil Hangzhou sekä Hangzhou Cabinet Technology tunnetaan asiakaslähtöisestä ja laadukkaasta toiminnastaan. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan yhdistettyä kyvykkyyttämme sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille.” sanoo Hangzhou Cabinet Technology Co., Ltd. toimitusjohtaja ja perustaja Sun Yaoyuan.

Hangzhou Cabinet Technology Co., Ltd. on perustettu toukokuussa 2012. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tiedonliikenneverkkojen siirto- ja tallennusjärjestelmiin ja palvelimiin. Sen henkilöstö on noin 500 työntekijää. Myynti vuonna 2019 oli noin 250 milj. RMB.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.