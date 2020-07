July 01, 2020 05:40 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 1.7.2020 KLO 12.40

Huhtamäki julkaisee vuoden 2020 puolivuosikatsauksensa 23.7.2020

Huhtamäki Oyj julkaisee vuoden 2020 puolivuosikatsauksensa torstaina 23.7.2020 noin kello 8.30 (CET +1). Puolivuosikatsaus on saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat heti julkistamisen jälkeen ja tulosesitys noin kello 9.30.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen yhdistetty audiocast ja puhelinkonferenssi pidetään torstaina 23.7.2020 kello 9.30. Toimitusjohtaja Charles Héaulmén ja talousjohtaja Thomas Geustin tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Audiocastia ja puhelinkonferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2020-q2-results

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista toiseen seuraavista numeroista:

Suomi: +358 981 710 310

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 855 857 0686

Vahvistuskoodi on 55374135#

Englanninkielinen audiocast on saatavilla tallenteena pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

Arto Gröndahl, asiantuntija, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7107

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 19 000 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.