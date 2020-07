July 03, 2020 06:00 ET

July 03, 2020 06:00 ET

Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

3.7.2020 klo 13:00

Vaisala julkaisee tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen 21.7.2020

Vaisala Oyj julkaisee tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen tiistaina 21.7.2020 noin klo 12.00. Puolivuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat. Toimitusjohtajan esitys julkaistaan osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 14.00 mennessä samana päivänä.

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi samana päivänä klo 14.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 89149081#.

Audiocast

Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 14.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 16.00 mennessä samassa osoitteessa.





Lisätietoa

Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations

puh. 040 580 3521

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.