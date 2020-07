Privanet Group Oyj

03.07.2020 kello 14.50

Privanet Group Oyj:n uusi johtoryhmä on aloittanut tehtävissään

Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Riku Lindström on nimittänyt Privanet-konsernille uuden johtoryhmän, joka on aloittanut tehtävissään välittömästi.

Johtoryhmän jäseninä toimivat aiemmista jäsenistä toimitusjohtaja Riku Lindström ja talousjohtaja Mikael Westerlund. Lisäksi johtoryhmässä on aloittanut uutena jäsenenä Jaakko Soini, jonka vastuualueena Privanet-konsernissa on varainhoitoliiketoiminnan käynnistäminen. Soini työskentelee aluksi Privanet Group Oyj:n palveluksessa ja siirtyy yhtiön hankkiman varainhoitoliiketoimintaa harjoittavan Northern Star Partners Oy:n toimitusjohtajaksi, kun Finanssivalvonta on antanut hyväksynnän osakekannan hankkimiselle.

Soinilla on laaja kokemus varainhoidosta ja pääomamarkkinoista. Hän on työskennellyt viimeisimmät neljä ja puoli vuotta Juha Hulkko Family Officen sijoitusjohtajana ja sitä ennen Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuosina 2012-2015 vastaten kaupankäynnistä yrityslainoilla. Soini on koulutukseltaan BBA ja hän on toukokuussa 2020 noussut Privanet Group Oyj:n kolmanneksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi omistaen 1 200 000 yhtiön osaketta.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

