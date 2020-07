NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 6.7.2020 klo 14.45

NoHo Partnersin ravintoloiden avaus on sujunut lupaavasti – kysyntä kasvaa rajoitusten poistuessa

NoHo Partnersin kesäkuun 2020 liikevaihto oli yli 13,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.

Yhtiön ravintoloista oli kesäkuun lopussa suljettuina noin 30 prosenttia henkilöstö- ja tapahtumaravintoloiden sekä osan yökerhoista ollessa vielä kiinni elokuuhun saakka. Vastaavasti henkilöstöstä on palannut töihin joko koko- tai osa-aikaisena noin 75 prosenttia yhtiön koko henkilöstön määrästä.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



"Liiketoimintamme käynnistyi kesäkuussa lupaavasti. Ruokaravintoloiden ja erityisesti ulkoterassien asiakaskysyntä ylitti odotukset myynnin ollessa viime vuoden tasolla. Kokonaismyyntiä, joka jäi noin -45 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, laskivat vielä kesäkuun alun rajoitukset erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa ja viihderavintoloissa. Rajoitusten lieventämisellä 22.6.2020 alkaen oli merkittävä vaikutus konsernin liikevaihtoon anniskeluajan pidentyessä klo 01 saakka.

Liiketoimintamme operatiivinen kassavirta oli kesäkuussa positiivista ja pystyimme keskittymään liiketoiminnan kontrolloituun käynnistämiseen ja henkilökunnan työllistämiseen. Näkymät loppuvuoteen ovat huomattavasti parantuneet sitten Q1-osavuosikatsauksen. Markkinaan liittyy kuitenkin vielä merkittävää epävarmuutta, mistä johtuen tulemme tarkentamaan loppuvuoden näkymiä vasta myöhemmin, kun tilannekuva on selkeämpi."

NoHo Partnersin tavoitteena on antaa ajantasaista tilannetietoa koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaansa. Yhtiö ilmoitti tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksensa julkaisun yhteydessä 9.6.2020, että yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana kuukausitasolla. Tällä hetkellä liiketoimintaa johdetaan edelleen rajoitetussa toimintaympäristössä.

Heinäkuun 2020 liikevaihdon kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan elokuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

