Dovre Group Oyj Pörssitiedote 7.7.2020 klo 9.00





Dovre Groupin talousjohtaja jättää tehtävänsä

Dovre Groupin talousjohtaja Mari Paski on jättänyt yhtiölle eroilmoituksen. Hän jättää tehtävänsä lokakuun alkuun mennessä. Osana prosessia Dovre Group on päättänyt tutkia talous- ja konsernihallinnon uudelleenallokointia Norjan ja Suomen välillä.

"Olemme pahoillamme Marin päätöksestä jättää yhtiö" sanoo Dovren toimitusjohtaja Arven Jensen. "Mari ja hänen tiiminsä ovat tehneet hyvää työtä ja haluan kiittää häntä hänen panoksestaan ja toivottaa kaikkea hyvää hänen urallaan"

Lisätiedot:

DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com