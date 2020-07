July 07, 2020 04:00 ET

July 07, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 7.7.2020 klo 11.00

Valmet on saanut tilauksen pesupuristinteknologian toimittamisesta Phoenix Pulp & Paper Public Company Limitedin (PPPC) valkaistua lehtipuusellua tuottavalle laitokselle Nam Pongin tehtaalle, joka sijaitsee Khon Kaenin maakunnassa Thaimaassa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Käyttöönoton on määrä tapahtua vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

”Valmetin teknologia ja palvelut tukevat kestävän kehityksen mukaisia tavoitteitamme. Yhteistyön avulla voimme vähentää vesijalanjälkeämme ja parantaa valkaistua lehtipuusellua tuottavan laitoksemme jätevedenhallintaa”, sanoo Wichan Charoenkitsupat, SCG Packaging Public Company Limitedin kuituliiketoiminnan operatiivinen johtaja.

”PPPC:n päätös valita Valmet avainteknologiatoimittajaksi perustui hyviin asiakasreferensseihimme TwinRoll-puristimista. Pesupuristinteknologiamme on suunniteltu pesutehokkuuden kasvattamiseen sekä veden ja kemikaalien kulutuksen ja jätevesipäästöjen vähentämiseen”, sanoo Fredrik Wilgotson, Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan johtaja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitukseen sisältyy kaksi TwinRoll-puristinta, mukaan lukien lipeäsuodin, varaosat, suunnittelu ja tehdaspalvelut. Uusien puristimien suunnittelukapasiteetti on 540 tonnia kuivattua valkaistua lehtipuusellua päivässä. Teknologian avulla tehtaan tuoreveden kulutusta ja jäteveden tuotantoa vähennetään.

Tietoa asiakkaasta Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd.

Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited on sellutuotteiden edelläkävijä. Yhtiö on perustettu vuonna 1975. Se on SCG Packaging Public Company Limitedin, yhden Thaimaan johtavan sellu- ja paperituotteiden integroidun tuottajan, tytäryhtiö. Phoenix Pulp & Paper myy tuotteensa Thaimaassa ja ulkomailla sijaitseville asiakkaille.

VALMET

Konserniviestintä



Lisätietoja:

Pornpracha Wattanakijsiri, Director, SEA region, Valmet, puh. +66 81825 1578

Fredrik Wilgotson, Vice President, Pulp and Energy, Asia Pacific, Valmet, puh. +66 61384 7911

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal